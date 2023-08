Supermarkten verkopen steeds vaker producten van het huismerk dan van A-merken. Je zou kunnen denken: meer eigen producten verkopen, dat zorgt voor extra winst voor supermarktketens. Maar dat is niet zo, leggen twee retaildeskundigen uit.

Gisteravond had het NOS Achtuurjournaal aandacht voor de opmars die huismerken maken in supermarkten. Niet eerder stonden zoveel producten van een supermarktmerk in de schappen bij onder meer Albert Heijn en Jumbo. Die producten krijgen bovendien een steeds groter aandeel in de totale omzet.

Hogere marges

"Van alle kanten wordt er gestuurd in de richting die de supermarkt uitkomt", zei supermarktadviseur Koen de Jong tegen de NOS. "En dat is het huismerk, want die genereren een betere marge." Met marge wordt het verschil tussen de verkoopprijs en de kosten van een product bedoeld.

Albert Heijn zegt dat de toegenomen verkoop van huismerken ten opzichte van A-merken niet voor meer winst zorgt. Volgens retaildeskundige Paul Moers klopt dat. "Als je naar huismerken kijkt, dan zijn de marges hoger, maar wel op een lagere prijs."

Veel meer kosten

Hij vergelijkt als voorbeeld een huismerkproduct van 1 euro (met een marge van 15 procent) met een A-merkproduct van 2 euro (met een marge van 10 procent). "Als je dat uitrekent, verdien je op het huismerkproduct minder dan op het A-merk."

"Bovendien heeft een huismerk veel meer kosten. Het moet door het eigen bedrijf gecontroleerd worden, bijvoorbeeld op kwaliteitseisen. Dus op huismerken wordt absoluut niet meer verdiend. Sterker nog: ik denk dat je op een huismerk al gauw een kwart minder verdient", zegt de retaildeskundige.

Loyaliteit van klanten

Retaildeskundige Cor Molenaar zegt dat voor alle supermarktketens geldt dat ze niet meer winst maken op huismerken. Dat hoeven ze ook niet, zegt hij. "Huismerken hebben ook een bindende factor, omdat je het huismerk alleen maar kunt kopen bij één bepaalde supermarkt."

Hij noemt dat het 'loyaliteitsprincipe' en dat is ook wat waard. "Je trekt klanten aan door de prijs laag te houden. Je hoeft daardoor niet meteen meer winst te maken op huismerken."

Huismerk is goedkoper

Dat huismerken vaak goedkoper zijn dat A-merken, komt omdat ze direct bij de fabriek worden gekocht, in grote orders, legt hij uit. "Ook hoeven supermarkten geen reclame te maken, waardoor de kostprijs lager is."

"Als je minder kosten maakt voor de inkoop en voor het verdere proces, dan ben je in staat om een lagere prijs te berekenen voor zo'n artikel in de winkel", zegt hij over de prijsverschillen tussen A-merken en huismerkproducten.