Even de grens over voor een fles cola en een pakje sigaretten. Veel Nederlanders doen boodschappen in Duitsland omdat het daar goedkoper zou zijn. Toch is het niet zo zwart-wit, zeggen experts. "Nederland is een land van aanbiedingen."

"Tabak is hier echt veel goedkoper. En voor cola betaal je ook minder", vertellen twee Nederlanders die net een supermarkt in het Duitse Gronau hebben verlaten. "Maar bij vlees, groenten en fruit valt het verschil mee."

'Je schrikt je dood'

Ze zijn niet de enigen. Veel Nederlanders steken regelmatig de grens over om goedkoop boodschappen te doen en te tanken in Duitsland.

"Ik woon zelf net over de grens in Duitsland en tot mijn stomme verbazing vroeg pas iemand uit Rotterdam waar je hier goedkoop boodschappen kunt doen", vertelt een vrouw op de parkeerplaats bij de lokale supermarkt in Gronau. "Maar ik snap het wel. Als je het prijsverschil ziet, dan schrik je je dood."

Nederland duurder dan Duitsland

Veel Nederlanders denken dat boodschappen in Duitsland goedkoper zijn dan in Nederland. Maar is dat ook echt zo? Volgens supermarktdeskundige Paul Moers is het niet zo zwart-wit. "Nederland is een land van aanbiedingen", vertelt hij.

"Supermarkten hebben zo'n 25 procent van de omzet permanent in de aanbieding om klanten te lokken. In Duitsland zijn de prijzen standaard laag en zie je weinig aanbiedingen. Je kunt in Duitsland heel relaxed boodschappen doen, terwijl je in Nederland bijna je rekenmachine erbij moet pakken voor de laagste prijs."

A-merkfabrikanten profiteren

Veel Nederlanders vinden dat ze te veel moeten betalen voor onze boodschappen. Terwijl supermarkt in coronatijd flinke winsten maakten. Maar volgens Moers is dat nu niet meer het geval.

"Aldi draait verlies en Jumbo heeft het lastig. Het gaat nu over graaiflatie, maar dat is tegenover supermarkten onterecht", vindt Moers. "Als je naar de cijfers van de A-merk-fabrikanten kijkt, zie je dat de marges daar constant blijven. En dat betekent dat de consument uiteindelijk betaalt voor de winsten van de A-merkfabrikant."

Marketingstunt

Juist om die A-merken maakt de Nederlandse online supermarkt Picnic zich boos. In Duitsland betalen supermarkten bijvoorbeeld minder voor een liter cola dan in Nederland en kunnen ze de drank daarom voor minder geld aan hun klanten leveren.

Moers bevestigt dat supermarkten in Duitsland voor sommige producten minder betalen. Maar dat komt volgens hem deels doordat er daar meer mensen wonen dan hier. "En ook omdat er bij de inkoop bij een A-merkfabrikant afspraken worden gemaakt over marketingbudgetten en dergelijke", voegt hij daaraan. De deskundige vindt wat Picnic nu doet dan ook 'een beetje een marketingstunt'.

Tabak, benzine en alcohol

Toch zijn sommige producten wel degelijk goedkoper in Duitsland dan in Nederland. Dat heeft vooral met accijnzen te maken. Een pakje sigaretten is in Duitsland zo 2 euro goedkoper.

Een liter benzine kost op dit moment ongeveer 1,75 euro en alcoholische dranken zijn er ook lager geprijsd. Dat benadrukken twee mannen uit Spijkenisse, die lachend de supermarkt in Gronau verlaten. "We kopen vaak heel veel wijn en die nemen we dan mee naar Spijkenisse. Hetzelfde product is daar in de Lidl duurder dan in Duitsland."