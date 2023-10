Bijna de helft van de Nederlanders pakt het liefst de auto voor een bezoek aan de supermarkt. Al die personenauto's zorgen voor heel wat CO2-uitstoot. Is boodschappen thuis laten afleveren met een bestelbus een duurzamere optie?

Uit het Supermarkten Consumentenonderzoek van Deloitte komt naar voren dat 42 procent van de Nederlanders met de auto naar de supermarkt gaat. En dat terwijl we over het algemeen dicht bij de supermarkt wonen.

Binnen een kilometer

1 op de 8 Nederlanders woont namelijk binnen 1 kilometer van een supermarkt, blijkt uit cijfers van kennisinstituut CROW. "Tussen de 500 meter en 1 kilometer zien we dat mensen best bereid zijn om te lopen naar de supermarkt", vertelt onderzoeker Emile Oostenbrink. "Is die afstand groter, denk aan 1,5 tot 3 kilometer, dan pakken we eerder de fiets."

Er spelen allerlei factoren mee waardoor veel mensen, ondanks die relatief korte afstanden, toch voor de auto kiezen. "Voor veel mensen is het een gewoonte, ze denken er simpelweg niet bij na. Maar ook het (slechte) weer of de extra ruimte in de kofferbak kan de doorslag geven", legt Oostenbrink uit.

Stad of buitengebied?

Daarnaast speelt de plek waar je woont een cruciale rol. "Vooral in de grote steden worden de boodschappen vaker lopend of op de fiets gedaan. Daar ligt het autogebruik op 20 tot 25 procent", zegt Walther Ploos van Amstel, hoogleraar stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam.

Het autobezit in grote steden ligt niet alleen lager, ook de hoge parkeertarieven en het gebrek aan parkeerplekken zorgen ervoor dat mensen de auto sneller laten staan. In de buitengebieden wordt de auto juist veel vaker gebruikt voor een ritje naar de supermarkt, daar ligt het gebruik tussen de 70 en 80 procent.

Kleinere 'CO2-footprint'

Ondertussen kan online boodschappen doen duurzame voordelen opleveren. Zo blijkt de derving, het aantal producten dat uiteindelijk in de prullenbak belandt, in fysieke supermarkten veel hoger te liggen dan bij de online winkels.

Daarnaast hebben de 'stenen' supermarkten een hogere 'CO2-footprint' dan hun digitale concurrenten. Ploos van Amstel legt uit: "Denk bijvoorbeeld aan de koelingen en verlichting in de winkels, daar is ontzettend veel energie voor nodig. En ook het personeel dat met de auto naar het werk komt draagt bij aan de uitstoot."

Elektrische bestelbussen

Toch plaatst de hoogleraar een belangrijke kanttekening: dat het laten thuisbezorgen van boodschappen duurzamer is, geldt volgens hem alleen wanneer ze met een elektrische bestelbus worden bezorgd bij de klanten.

Naar schatting rijdt de helft van de bestelbussen momenteel elektrisch. "Rijdt een bestelbus op diesel, dan belandt er alsnog flink wat CO2 in de lucht. In dat geval is het veel viezer dan boodschappen doen met een gewone personenauto", zegt Ploos van Amstel tot slot.