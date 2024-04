Een tas boodschappen bij de Vomar is nu 55 procent duurder dan 5 jaar geleden, rekende vakbond De Unie uit. Toch zijn supermarkten de afgelopen jaren niet stukken rijker geworden. Waar komt dat geld dan terecht? "Alles in de keten is duurder geworden."

Voorzitter Reinier Castelein van De Unie vond een 5 jaar oude kassabon toen hij bezig was een vergelijking te maken tussen supermarkten Vomar en Albert Heijn. In voorbereiding op een congres besloot hij om de dezelfde boodschappen opnieuw te doen.

Vergeleken met 5 jaar geleden

Wat bleek: de boodschappen zijn bij Albert Heijn nu 43 procent duurder en bij Vomar zelfs 55 procent. "Het is echt ongelooflijk dat er meer dan 50 procent prijsgroei zit in in die boodschappen", vindt Castelein

Een flinke prijsverhogingen dus, maar het is niet zo dat supermarkten veel meer winst maken, weet ook de vakbondsleider. "Jumbo maakt met 10 miljard omzet 20 miljoen winst. Dat is echt heel erg weinig. Maar waar gaat het geld dan naartoe?", vraagt hij zich hardop af.

Wat er echt gebeurt met de winst van 'graaiflatie'

Onderaan de streep

We vragen het aan retaildeskundige Tom Kikkert. "Ik denk als je heel veel mensen op straat op dit moment: vraagt: 'Waar wordt het geld verdiend?' Dan zullen de meesten zeggen: 'Bij de supermarkt.'"

Maar dat is volgens hem 'een beetje een misverstand'. "Want voor heel veel supermarkten is een paar procent winst aan het einde van het jaar al heel veel geld. Ze draaien vaak best wel hoge omzetten, als je die getallen hoort gaat het over tonnen in één keer. Maar onderaan de streep houden ze daar een paar procent aan over."

'Iedereen voert kostenstijging door'

Volgens Kikkert heeft iedereen in de keten te maken met de stijging van de kosten. "Het produceren wordt duurder, arbeid wordt duurder, dus iedereen in de keten heeft daar een beetje last van."

"Er zijn stijgingen van personeelskosten, gas, water, licht, de accountants enzovoort", somt hij op. "En iedereen voert dat door." Wat de consument dus als laatste schakel in de keten merkt bij het afrekenen van de boodschappen.

Onvrede in supermarkt

Het is logisch dat de consument met de vinger naar de supermarkten wijst, zegt Rikkert. Volgens hem komt de onvrede uiteindelijk het meest tot uiting op de plek waar 'het contact met de klant' is. "Bijvoorbeeld in de supermarkt om je boodschappen te doen."

"Daar zie je het probleem nu een beetje ontstaan dat het doorvoeren van een kostenstijging niet anders kan, maar dat de consument op een gegeven moment zegt: 'Ja, maar mijn inkomen laat het niet meer toe'", ziet de retaildeskundige. Wat de gevolgen hiervan op de lange termijn zijn, is nu moeilijk te voorspellen, denkt Rikkert.

'Het zijn sluipmoordenaars'

Wat volgens hem wél zeker is, is dat de consument de kostenstijgingen de komende jaren zal blijven merken. "Ik denk wel dat het een paar moeilijke jaren gaan worden, omdat mensen wel zien dat ze steeds minder te besteden hebben."

"We weten allemaal dat het duurder wordt. Op elke verjaardag klagen we erover", merkt ook Castelein. Tegelijkertijd worden de alsmaar duurder wordende boodschappen ook door veel mensen onderschat. "Uiteindelijk zijn het sluipmoordenaars, die prijsverhogingen."