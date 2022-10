De Stichting Leergeld, waar ouders een beroep op kunnen doen als ze de binnen- en buitenschoolse activiteiten van hun kinderen niet kunnen betalen, krijgt steeds meer aanvragen. Nu ook van ouders die nooit eerder moeite hadden met dit soort dingen.

Op dit moment verwacht de Stichting Leergeld voor eind dit jaar 160.000 kinderen te helpen. Dat is een toename van 24 procent ten opzichte van vorig jaar. De stichting verwacht dat de totale kosten voor 2022 uitkomen op ruim 40 miljoen euro.

Zorgwekkend

Directeur Gaby van den Biggelaar noemt het 'een zorgwekkende ontwikkeling'. De stijging wordt deels veroorzaakt doordat de groep mensen die aanspraak maakt op het fonds groter is geworden. "Van oudsher helpen wij vooral gezinnen rond het sociaal minimum, meestal mensen met een uitkering. Maar wat we al langer zien, en nu steeds meer, is dat ook werkende ouders zich bij ons melden."

Voor een stel met kinderen is het sociaal minimum nu 2.100 euro per maand en voor alleenstaande ouders 1.500 euro per maand. Nu melden zich bij de stichting dus ook mensen die meer dan 130 procent van dat minimum verdienen. Door de stijging van de prijzen komen zij niet meer rond.

Mee blijven doen

"In feite zitten nu dus heel veel gezinnen in de financiële problemen", zegt Van den Biggelaar. "De meest normale dingen voor hun kinderen kunnen zij niet meer zelf betalen. Dat is een schrijnend verhaal." Stichting Leergeld helpt onder andere bij het betalen van sportclubs of muziekles, maar koopt ook spullen die nodig zijn voor school, zoals een laptop of een fiets.

Volgens de directeur is het heel belangrijk dat kinderen mee kunnen blijven doen, ook al heeft hun gezin het financieel moeilijk. "Wij willen dat zij aan alle activiteiten kunnen deelnemen die voor andere kinderen heel normaal zijn. Daarmee ontwikkel je hun talenten en creëer je kansen."

'Probleem nu op de agenda'

Van den Biggelaar vertelt dat de problemen in de samenleving groter zijn geworden, maar benadrukt dat de stichting al heel lang veel gezinnen ondersteunde. "We hielpen al 130.000 kinderen per jaar, uit 50.000 gezinnen. Al jaren staan inkomens op de nullijn en hebben gezinnen te maken gehad met een stijging van de vaste lasten."

"In bepaalde inkomenscategorieën speelde dit alleen helemaal niet, maar nu dus wel. De laatste maanden door de energieprijzen en inflatie zakken zij door de bodem. Daardoor komt het probleem nu op de agenda te staan." De problemen concentreren zich niet op één plek: aanvragen bij de stichting komen uit het hele land.

Druk op de organisatie

Voor vrijwilligers die intakes doen voor de stichting kan het werk zwaar zijn, vertelt Van den Biggelaar. "Zij komen in gezinnen met behoorlijk veel wanhoop, veel stress, bij ouders die slapeloze nachten hebben. Ze willen niet dat hun kinderen onder hun situatie lijden, maar het lukt ze nu niet meer."

Door het hoge aantal aanvragen kan de stichting ook niet iedereen met alles helpen. "Wij kunnen niet alles betalen. Daarom willen we gemeenten ook oproepen om mensen te helpen. Heel veel gemeenten hebben ondersteuningsregelingen. We willen hen vragen daar ruimhartig mee om te gaan, ook als mensen officieel misschien te veel verdienen."

'Meld je, dan kunnen we helpen'

De directeur wil gezinnen die nu in de problemen zijn gekomen oproepen zich te blijven melden bij Stichting Leergeld. "Vaak zijn wij het eerste punt waar mensen aankloppen. Wij hebben weer contact met andere instanties, daar kunnen we hen ook weer naar doorverwijzen."

Van den Biggelaar ziet dat er veel schaamte is rond de problemen die mensen hebben: "Maar ook als je de drempel eigenlijk te hoog vindt: meld je bij ons, dan kunnen we je helpen."