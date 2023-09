Langzaam komt de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op stoom. Als partij wil je dat het vooral over jouw onderwerpen gaat. Maar hoe doe je dat? "Grote partijen als de VVD kunnen echt snoeihard zijn."

De verkiezingen zijn pas over een paar maanden, maar nu al draaien de campagneteams overuren in politiek Den Haag. Voor politieke partijen is dit hét moment om zich te profileren met de thema's die zij het belangrijkst vinden, met hun hoofdthema's. En de politieke agenda daarmee te domineren.

Crisisscenario

Hoe belangrijk zo'n hoofdthema is, weet oud-campagneleider van de VVD Henri Kruithof maar al te goed. Toen in 2009 het laatste kabinet-Balkenende regeerde, lag er een heel draaiboek klaar. "Er lag al een soort crisisscenario. Toen het kabinet viel hadden we onze slogan al paraat: "Het kabinet is gevallen, het land kan eindelijk weer opstaan."

Die slogan stond de dag na de val meteen in de krant. "Hiermee was de campagne begonnen. Voor ons moest die gaan over dat het land weer aan de gang moest."

De discussie domineren

Ook Maarten Hijink kent als oud-SP-campagneleider de harde focus op een hoofdthema. Zijn partij zette de afgelopen jaren steevast in op het thema zorg, maar zag dat andere onderwerpen de agenda bepaalden. "Als kleinere en oppositiepartij is het moeilijk om de discussie te domineren."

Hoe een grote partij als de VVD dat wél deed, zag Heijink bij de voorbereiding van de tv-debatten. "De VVD speelde het heel hard en wilde absoluut niet met de SP in een direct debat over de zorg. Tegenwoordig bepalen partijen zelf de opzet van zo'n debat en de thema's die aan de orde komen."

Bestaanszekerheid

En wat als de actualiteit roet in het eten gooit en ervoor zorgt dat een heel ander onderwerp de campagne domineert? De VVD wil het deze campagne graag over migratie hebben, maar voorlopig gaat het vooral over bestaanszekerheid, moet ook Kruithof toegeven.

"Wij willen het net als VVD hebben over migratie, maar ineens heeft iedereen het over bestaanszekerheid. Maar we zitten nog echt vroeg in de campagne." Hij denkt dat dit thema nog gaat verdwijnen. "Als iedereen het roept en het belangrijk vindt, is het niet meer onderscheidend. Dus ik denk niet dat dit onderwerp dominant wordt."

Creatieve manier

Overigens kun je als partij ook als jouw thema niet de verkiezingsstrijd overheerst, wel op een creatieve manier het balletje toch jouw kant op laten rollen weet de oud-SP-strateeg. "Ook al is migratie niet per se ons onderwerp, kunnen we het wel onze kant op buigen. En het bijvoorbeeld meer koppelen aan bestaanszekerheid, wat wel weer een echt thema voor ons is."

Een verkiezingscampagne kan dus hectisch en onvoorspelbaar zijn. Toch maakt nu juist die onvoorspelbaarheid het zo boeiend, vindt Heijink. "Het is voor een groot deel toeval. Een uitglijder op tv of zo'n enorme partijruzie als bij de Partij voor de Dieren." De actualiteit is zelf ook niet te voorzien. "Ook nu ligt het speelveld open. Het gaat veel over de BBB en de VVD, maar misschien gaat het straks wel tussen de VVD en GroenLinks-PvdA. Dat is positief, want dat betekent dat alles nog mogelijk is."