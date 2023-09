Kiezers van de Partij voor de Dieren (PvdD) staan als één blok achter Esther Ouwehand. Het zojuist opgestapte bestuur wilde haar aan de kant schuiven als lijsttrekker na een intern conflict, maar kiezers noemen dat onacceptabel en dreigen weg te lopen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 700 kiezers die eind augustus, voordat het conflict tussen Ouwehand en het bestuur naar buiten kwam, nog op PvdD wilden stemmen. Van die kiezers zegt maar liefst 90 procent vertrouwen te hebben in Esther Ouwehand als politicus. Het bestuur, dat vanmiddag bekendmaakte op te stappen vanwege het conflict, noteert dieprode cijfers: slechts 2 procent heeft daar vertrouwen in.

Vertrouwen van PvdD-kiezers in Ouwehand en voormalig bestuur PvdD

'Vernietigende bom zonder aanleiding'

Ouwehand wordt door het partijbestuur beschuldigd van integriteitsschendingen, maar kiezers tasten in het duister over wat die schendingen zijn. Een van hen zegt: "Het is uiterst kwalijk dat het bestuur deze vernietigende bom dropt, maar een onderbouwde aanleiding uitblijft. Het wordt zo wel heel makkelijk om als kiezer achter Ouwehand te blijven staan."

Het bestuur kondigde eerder vandaag aan dat het morgen zal opstappen, maar noemt Ouwehand nog altijd 'niet geschikt om de partij te leiden'. Kiezers zijn het daar massaal mee oneens: een ruime meerderheid (81 procent) noemt het onacceptabel als Ouwehand vervangen zou worden als lijsttrekker. Inmiddels is duidelijk dat zij alsnog wordt voorgedragen als lijsttrekker.

Opstappen bestuur

Kiezers zullen het eens zijn met de keuze van het bestuur om op te stappen. Voordat dat nieuws naar buiten kwam, waren ze uiterst sceptisch over het handelen en de motieven van het bestuur: "Vreselijk dat macht boven visie van de PvdD komt te staan bij het bestuur. De oude harde partijkern is niet meer van deze tijd", vindt iemand.

Een PvdD-lid schreef voordat het opstappen bekend werd al dat hij vreesde dat de toekomst van de partij op het spel stond: "Ik ben ook lid van de partij en voor zover ik hoor, staan die allemaal achter Esther Ouwehand. Als het bestuur niet opstapt, schaden zij hiermee de toekomst van de partij."

Leegloop kiezers dreigt

Het hoogoplopende conflict lijkt hoe dan ook gevolgen te hebben voor het imago bij de kiezer. De Partij voor de Dieren kon het laatste jaar stabiel op ongeveer 9 zetels rekenen in de zetelpeilingen van EenVandaag en Ipsos.

Voordat het bestuur bekend maakte op te stappen en Ouwehand dus mogelijk weggestuurd zou worden als boegbeeld, zei de helft van die kiezers (54 procent) naar een andere partij over te stappen.

Invloed interne ruzie PvdD op kiezers

Overstappen en zweven

De kiezers neigen naar andere links-progressieve partijen, als de gezamenlijke lijst van GroenLinks-PvdA of Volt, maar er zijn ook kiezers die nu zweven of niet zouden stemmen als er vandaag Tweede Kamerverkiezingen zijn.

"Geen andere partij past beter bij mij dan de Partij voor de Dieren, maar ik stem natuurlijk niet op een partij die zichzelf om zeep gaat helpen", schrijft een van hen.