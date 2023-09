Verkiezing na verkiezing groeide de Partij voor de Dieren de afgelopen jaren. Maar nu, vlak voor nieuwe Tweede Kamer-verkiezingen, botsen partijleider Esther Ouwehand en het partijbestuur. Wat betekent dat voor de partij?

Sinds het partijbestuur afgelopen zaterdag besloot Esther Ouwehand als lijstrekker aan de kant te zetten vanwege vermeende integriteitsschendingen, rommelt het flink binnen de partij. Er ontstond een keiharde clash tussen het partijbestuur en de partijleider. Politiek commentator Joost Vullings over de situatie.

1. Esther Ouwehand schijnt niet te weten wat haar precies verweten wordt, is dat niet vreemd?

"Het is in ieder geval een machtsstrijd. Ik hoorde dat Ouwehand zaterdag een mailtje kreeg van het bestuur en een kwartier later lag het op straat", vertelt Joost Vullings.

"Als je de brief van Esther Ouwehand leest, die is uitgelekt, dan zie je dat ze in conflict is met het bestuur en dat dat al een tijdje gaande is. En dan gaat het gewoon over de koers en strategie van de partij. Ouwehand wil dat het partijbestuur moderniseert, professioneler wordt."

"Ze vindt ook dat het partijbestuur te veel aan de hand loopt van de oprichters van de partij en daarnaar luistert. En niet luistert naar Esther Ouwehand en de fractie in Den Haag. Het bestuur heeft het over integriteitsschendingen, maar niemand heeft mij kunnen vertellen waar dat over gaat."

2. Het conflict tussen Ouwehand en het partijbestuur lijkt al langer te spelen. Wat is jouw beeld van de cultuur binnen die partij?

"Ik zeg altijd dat een partij pas bestaansrecht heeft als de oprichters zich hebben teruggetrokken. En zo ver is Partij voor de Dieren nog niet."

"Uiteindelijk groeit een partij en dan krijg je een discussie over of de partij moet verbreden, of dat het alleen over dieren moet blijven gaan. Denk aan oud-partijlid Femke Merel van Kooten, die vroeg zich ook af of het niet over meer mocht gaan. Dat was toen niet helemaal de bedoeling."

"Op de een of andere manier komen Ouwehand en het bestuur niet meer uit dit soort discussies. De klacht van Esther Ouwehand is dat ze zich inmiddels onveilig voelt, omdat er volgens haar verdachtmakingen zijn, dat ze ondermijnd wordt, dat er geroddeld wordt en dat er gemene achterklap is."

3. 24 september is er een partijcongres gepland. Weten we daarvoor al hoe dit afloopt?

"Ik denk dat dit niet anders kan aflopen dan dat iemand het veld moet ruimen. Dat is vrij dramatisch voor een partij. Want het bestuur zegt dat ze Ouwehand niet meer op de lijst willen hebben en Ouwehand zegt dat er bepaalde mensen zijn die uit het bestuur moeten opstappen."

"Bij de Partij voor de Dieren in Den Haag hopen ze dat ze dit snel achter zich kunnen laten en dat Ouwehand gewoon de campagne kan doen, maar dan moet de angel er wel snel uit. En dan lijkt mij 2 weken wachten met al die negatieve berichtgeving die doorgaat, niet handig."

4. Gaat bij PvdA/GroenLinks de vlag uit? De Partij voor de Dieren is toch een concurrent op links

"Het punt is: als je lang in de politiek meeloopt, weet je hoe het is als het jouw partij is waar de klappen vallen. Iedereen weet hoe rot dat is. Je steekt ontzettend veel energie in je partij. Dus in die zin is er mededogen."

"Maar er zijn natuurlijk ook partijen die denken: als daar zeteltjes los komen te zitten, kom maar hier naartoe. Dat is ook hoe de politiek werkt."

5. Esther Ouwehand zit woensdag bij College Tour, wat verwacht je daarvan?

"Dat is voor Ouwehand een kans om te vertellen hoe zij deze situatie ziet. Ze had waarschijnlijk gedacht dat het een mooi campagne-moment zou worden, maar is het haar enige kans om te overleven."