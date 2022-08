Ruim een halve eeuw is inmiddels bekend dat economische groei leidt tot grote milieuproblemen. Hadden de babyboomers meer moeten doen op dit te voorkomen? En doen de daarop volgende generaties het beter?

In 1968 werd de Club van Rome opgericht. De gigantische economische groei zou in de toekomst zorgen voor grote milieuproblemen, voorspelde de Club. Toch kwamen die problemen amper op de politieke agenda.

Kans gemist

De verantwoordelijkheid voor het huidige klimaatprobleem ligt niet bij de babyboomers, vindt Werner Schouten (24) van de Jonge Klimaatbeweging. Maar hij verwijt de verantwoordelijk politici binnen die generatie wel 'een slappe houding' ten opzichte van het klimaat.

"Het is de generatie die het verschil had kunnen maken. Den Uyl stelde al tijdens de oliecrisis onze manier leven ter discussie. Ze hebben een schot voor open doel gemist. Nog steeds ligt de focus op winst en groei van de economie", zegt Schouten.

Opleiding maakt verschil

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn generaties na de babyboomers zich bewuster van klimaatproblematiek, maar voor hoofdsocioloog Tanja Traag moet dat niet overdreven worden.

"Jongeren geloven vaker dan ouderen in klimaatverandering en zien het vaker als een groot probleem. Hierbij speelt mee dat jongeren vaker hoogopgeleid zijn. Als hiermee rekening gehouden wordt dan verdwijnen de leeftijdsverschillen."

Langer douchen en meer vliegen

Traag ziet een verschil tussen wat jongeren vinden en wat ze doen. "Het gedrag van jongeren tussen de 18 en 25 jaar strookt niet altijd met hun relatief sterke klimaatbewustzijn."

Een alledaags voorbeeld volgens Traag? "Driekwart van de jongeren doucht meestal langer dan 5 minuten. Bij 55-plussers is dat minder dan 40 procent. Daarnaast vliegen jongeren meer."

Voor drie tientjes naar Milaan

Volgens Werner Schouten, die zelf een jongere is, is wat Traag zegt toch iets te kort door de bocht. "Het is niet wonderlijk dat er zoveel gevlogen wordt. Dat wordt enorm gestimuleerd."

"Een oudere generatie kon niet voor drie tientjes naar Milaan", geeft hij als voorbeeld. "We plaatsen jongeren in die positie en de politiek beschermt ze niet."

Houding van jongere generatie

Daarnaast put Schouten wel degelijk hoop uit de houding van de jongere generatie. "Natuurlijk heeft elke generatie een voorhoede en een overgroot deel meelopers, maar nu zie je toch echt wel veel mensen die het verschil willen maken."

"Zij willen niet vliegen, eten plantaardig, kopen minder nieuwe spullen. Dat is in een paar jaar tijd wel echt normaler geworden."