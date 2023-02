Stop je was niet in de droger, maar hang het uit. Daarmee bespaar je 180 euro per jaar. Dat zegt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een leuk bedrag, maar klopt het ook?

Sinds enige tijd krijg je via radio, tv en sociale media energiebesparende tips van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Gezien de huidige energieprijzen kunnen die best goed van pas komen. Maar levert het uithangen van de was echt 180 euro per jaar op?

Oude of nieuwe droogtrommel

Hoeveel je betaalt voor een droogbeurt hangt af van onder andere het verbruik van je droger: een nieuwere, zuinige droger verbruikt over het algemeen minder stroom dan een wat ouder model. Daarnaast is de stroomprijs die je betaalt van belang. Momenteel speelt ook het energieplafond daarbij een rol. Kortom: hoeveel het drogen van de was per jaar kost, verschilt enorm per huishouden.

De besparing van 180 euro waar het miinisterie van Economische Zaken en Klimaat over praat, is gebaseerd op berekeningen van Milieu Centraal. "Wij gaan uit van een droger die ongeveer 8 jaar oud is en een stroomprijs van 40 cent per kilowattuur", vertelt Joanneke de Jongh van Milieu Centraal.

1,50 per keer

Dat zou betekenen dat een droogbeurt 1,50 euro kost. De Consumentenbond komt op een bedrag van 98 cent per droogbeurt en het Nibud op een veel hoger bedrag: 1,95 euro. Dat komt omdat het Nibud ook de onderhoudskosten en de afschrijving van de droger meerekent.

Maar niet alleen de kosten van een droogbeurt hebben invloed op je potentiële besparing. Het maakt natuurlijk ook uit hoe vaak je normaal de droger aanslingert: heb je een groot. gezin en gaat alles van onderbroek tot dekbed in de droger, dan zijn de kosten en dus je potentiële besparing vanzelfsprekend hoger dan wanneer je eens per week alleen de handdoeken erin gooit.

2,3 droogbeurten per week

Zowel de Consumentenbond als het Nibud gaan uit van gemiddeld twee droogbeurten per week. Dat leidt tot respectievelijk 128 euro en 180 euro per jaar.

Milieu Centraal gaat uit van 120 droogbeurten per jaar, dat zijn er ongeveer 2,3 per week. Zo komt de organisatie en daarmee ook het ministerie op een besparing van 180 euro per jaar.

Extra stookkosten

"Als je de was binnen droogt, moet je wel extra ventileren om schimmels te voorkomen", zegt De Jongh. En wie vaker het raam open zet, moet harder stoken om het huis weer op temperatuur te krijgen. "Dat kan leiden tot extra stookkosten."

Om precies te weten hoeveel je kunt besparen door de was uit te hangen, zul je dus zelf aan het rekenen moeten. Maar voor wie niet gehecht is aan zachte handdoeken, is het sowieso een goed idee de droger zo min mogelijk te gebruiken.