Het prijsplafond verdwijnt aan het einde van dit jaar. Is dat reden voor zorg? Volgens Sanne Bins van vergelijkingssite Gaslicht.com niet. Volgens haar zal de energierekening vooral hoger uitvallen als de energiebelasting stijgt.

Op dit moment liggen verreweg de meeste prijzen van energieleveranciers onder het prijsplafond. Omdat de huidige energietarieven weer vast te zetten zijn voor 1 of meer jaar, is er weinig reden voor paniek.

Onaangename verrassing

Wel zouden consumenten rekening moeten houden met opnieuw een stijging van de energiebelasting, zegt de energie-expert van prijsvergelijkingssite Gaslicht.com. Die werd begin dit jaar, net als voorgaande jaren, ook al flink verhoogd. Dat leidt ertoe dat de energierekening voor dit jaar opnieuw een stuk hoger ligt.

"Door de uitzonderlijk hoge energietarieven begin dit jaar en de invoering van het prijsplafond was daar weinig aandacht voor. Maar het zorgde voor consumenten met nog een meerjarig vast contract met tarieven onder het prijsplafond toen al voor een onaangename verrassing", zegt Bins.

Hogere belasting

Zo is sinds dit jaar de energiebelasting op gas gestegen naar zo'n 59 cent per kubieke meter. Het gaat om een flinke verhoging, want eind vorig jaar lag dat bedrag nog op 49 cent. Dat kwam door de tijdelijke btw-verlaging op energie. De energiebelasting op stroom is zelfs verdubbeld. Die ligt nu op 15 cent per kilowattuur stroom, de tweede helft van vorig jaar was dat nog 7 cent. "Dus niet alleen het btw-tarief is weer verhoogd, ook de belasting zelf is aanzienlijk omhooggegaan."

Bovendien is dit jaar het vaste bedrag dat consumenten aan korting krijgen op de energiebelasting verlaagd. Dit jaar is die korting 597 euro. Vorig jaar werd dat bedrag nog tijdelijk verhoogd met 265 euro.

Tegenvaller op energierekening

Energie-expert Bins sluit niet uit dat met Prinsjesdag opnieuw hogere energiebelastingen worden aangekondigd. "Verhogingen op de energiebelasting passen in een trend die we al langer zien."

"Opnieuw een verhoging zou in ieder geval een flinke tegenvaller betekenen op de energierekening", gaat ze verder. Want de belasting wordt op basis van het energieverbruik berekend. Die krijg je doorberekend ongeacht het type energiecontract dat je hebt of afsluit, zegt Bins. "Je kan er dus zelf alleen invloed op uitoefenen door minder energie te verbruiken."

Vaste contracten

Invloed uitoefenen op de energietarieven die je betaalt doe je door goed naar je energiecontract te kijken, zegt Bins. "Zo kun je met een vast contract voor zekerheid kiezen. Er zijn contracten voor 1 jaar, maar ook van 3 jaar. Al moet je met die laatste optie wel rekening houden dat de opzegvergoeding sinds 1 juni flink omhoog is gegaan als je tussentijds een vast contract opzegt."

"Wat wel vaststaat is dat je met een vast contract zekerheid hebt op het moment dat de prijzen richting de winter weer boven het prijsplafond stijgen", legt ze uit. En die kans is aanwezig, aangezien energietarieven in de regel stijgen als het kouder wordt.

Extra profiteren

Consumenten met een variabel contract kunnen zelfs extra profiteren van het prijsplafond door nu een vast contract bij een andere leverancier af te sluiten. Dat heeft te maken met de manier waarop energieleveranciers de korting verrekenen die het prijsplafond oplevert.

Dat gebeurt niet per maand, maar over een heel jaar. "De korting van het prijsplafond verrekent de leverancier pas op de jaar- of eindafrekening op basis van je totale energieverbruik en het gewogen gemiddelde tarief in diezelfde periode", zegt Bins.

'Prijsplafondvoordeel'

Aan het begin van dit jaar lagen de energietarieven boven het prijsplafond, waardoor consumenten recht hadden op kortingen. "Maar nu je minder aan je energieverbruik kwijt bent, daalt de gemiddelde prijs voor energie op jaarbasis steeds verder, waardoor dat 'prijsplafondvoordeel' op je jaarafrekening afneemt. Tenzij je tussentijds overstapt op een andere leverancier."

Bins tipt deze klanten om verder te kijken en mogelijk over te stappen op een nieuw contract met prijzen onder het prijsplafond. "Daarmee daalt het gemiddelde energietarief bij het oude contract niet verder en maak je maximaal gebruik van het prijsplafond."