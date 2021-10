Door de exploderende gasprijzen gaan mensen op zoek naar alternatieven om de energierekening laag te houden. Isolatiebedrijven kunnen de vraag bijna niet aan, ook bij winkels van pelletkachels merken ze een grotere belangstelling.

"We merken enorm veel meer belangstelling", vertelt Suzanne Bakker van pelletkachelwinkel Passie voor Pellets. "Met zo'n kachel in je hoofdverblijf bespaar je enorm op de gasrekening."

Pelletkachel in trek

Bakker en haar man zijn blij met de toegenomen interesse. Na 2019 stopte de subsidie op pelletkachels en gingen de zaken slechter. De opleving van de markt maakt een hoop goed.

Ook andere pelletkachelspecialisten zien dat mensen zich aan het begin van het stookseizoen - en met hoge energieprijzen in het achterhoofd - op alternatieven oriënteren. Al kan de investering wel een obstakel zijn om zo'n kachel aan te schaffen.

Hulp voor laagste inkomens

Het Nibud, het instituut voor budgetvoorlichting, rekende uit dat de gemiddelde Nederlander ongeveer 7 procent van het inkomen betaalt aan energie. Gaan de energieprijzen met 10 procent omhoog, dan betaalt die gemiddelde Nederlander 0,7 procent meer. Dat is 30 tot 50 euro meer per maand. Bij de energiemaatschappijen hebben ze het druk, veel klanten gaan op zoek naar een nieuw energiecontract.

Het kabinet heeft aangekondigd maatregelen te nemen tegen de prijsstijging en overlegt daar vandaag over. Nibud-voorzitter Arjen Vliegenthart ziet twee oplossingen. Het kabinet zou volgens hem met name de laagste inkomens moeten helpen om de energierekening betaalbaar te houden. "De energiebelasting naar beneden en een verhoging van het bestaansminimum door middel van het minimumloon en uitkeringen."

Bekijk ook Meer mensen willen korter douchen, maar we hebben nog steeds weinig geld over voor het klimaat

Run op isoleren

Als je het geld hebt om te investeren kun je ook zelf zorgen voor een daling van de gasrekening door het isoleren van je vloer, dak en spouwmuur. Bij BKW isolatie zien ze een grote stijging van het aantal aanvragen. "Dat heeft zeker te maken met de stijging van de gasprijs en de onzekerheid over wanneer die prijs weer gaat dalen. Mensen zoeken naar een blijvende oplossing", zegt Yoeri de Jong.

Dat is waar ze ook bij Milieu Centraal voor pleiten. "We hopen dat mensen gaan besparen en isoleren. En dat er vanuit de overheid een versnelling komt op duurzame energie", zegt een woordvoerder. De ouderwetse houtkachel zien ze bij de adviesorganisatie niet als oplossing. "In de bebouwde kom kun je dat echt niet meer maken. Het is schadelijk voor het milieu en voor de gezondheid. Een pelletkachel is wel efficiënter dan een houtkachel, maar ook het hout is een keer op."