Kou, tocht en een hoge energierekening. Dagelijks voelt Christine ten Duis wat enkel glas in haar huurwoning doet. Dat de rechter haar verhuurder nu verplicht daar wat aan te doen, heeft mogelijk ook gevolgen voor andere huurders. "Dit kan heel ver gaan."

Het is heel vervelend, zegt Christine, als ze de gevolgen van haar slecht geïsoleerde huurwoning in het centrum van Amsterdam opnoemt. "Er komt ontzettend veel kou en tocht vanaf. Zometeen komt de tram langs, die gaan we dus heel goed horen", zegt ze over het enkel glas in haar huurwoning in hartje Amsterdam.

Op onderzoek door hoge energierekening

De verhuurder liet na haar woning beter te isoleren, ook al was die wel al deels voorzien van dubbel glas, legt ze uit. "Vanwege mijn verhoogde energierekening ben ik op onderzoek uitgegaan en heb ik contact gezocht met mijn verhuurder. Maar die verleende geen medewerking."

Daarom besloot ze naar de rechter te stappen. Die oordeelde dat enkel glas in haar huurwoning, een monumentaal pand uit 1665, een gebrek is. De verhuurder? Die moet de ramen van de woning vervangen met beter isolerend glas.

'Ik ben enorm blij'

"We zijn een beetje overdonderd", reageert Christine op die uitspraak. "Ik ben echt enorm blij. We hadden het gehoopt, maar dit is baanbrekend", spreekt ze ook namens stichting !WOON.

Dat adviesbureau informeert mensen in en rond Amsterdam voor zaken als huurprijzen en woningonderhoud en stond Christine bij. De uitspraak kan mogelijk verstrekkende gevolgen kan hebben voor de naar schatting zo'n miljoen andere woningen die slecht geïsoleerd zijn.

Veel meer woningen met enkel glas

"We hebben 1 miljoen woningen met enkel glas. Dat is bizar in deze tijd. Het is een energielek wat gedicht moet worden", zegt Tjerk Dalhuisen van de woonstichting. Dat de rechter enkel glas als gebrek bestempelt in Christines woning, is volgens hem dan ook 'heel belangrijk'.

"Dat is de ontwikkeling waar we in zitten. Een gebrek is iets waar je als huurder last van hebt. Je mag een goed onderhouden woning verwachten. Slechte isolatie is dat niet, dus dat is anno 2024 een gebrek."

Enkel glas aanbrengen 'niet ingewikkeld'

Toch betekent de uitspraak nog niet dat huurders zekerheid hebben. "Een rechter kijkt alleen wel van geval tot geval. Maar niemand zit te wachten op een stapel lange juridische discussies", legt Dalhuisen uit.

Overigens hebben volgens hem veel verhuurders 'hun verantwoording al genomen' en extra glas aangebracht. "Zo ingewikkeld is dat niet. Zelfs voor monumentale panden zijn er allerlei prachtige oplossingen", doelt Dalhuisen op de woning van Christine.

Kwestie van investeren

Zij woont al 7 jaar in een rijksmonument uit de 17e eeuw. Had ze niet kunnen weten dat zulke huizen vaak slecht geïsoleerd zijn? Christine schudt haar hoofd. "Daar gaan we juist tegenin. En dat heeft de rechter in zijn vonnis ook benoemd: gezien de maatschappelijke ontwikkelingen kunnen we enkel glas niet meer als normaal zien."

Dalhuisen voegt daaraan toe: "Er zijn heel veel mooie, gerenoveerde monumenten die geïsoleerd zijn. Dat is geen enkel probleem, het is een kwestie van investeren."

Warmpjes bij zitten

Christine heeft nog geen reactie gehad van de verhuurder. "Nog niet, ik wacht het af." Of de verhuurder van Christine in beroep gaat is nog niet bekend. Ze hoopt er straks na 7 jaar eindelijk warmpjes bij te kunnen zitten, zonder dekentjes.

En met welk bedrag haar energierekening omlaag gaat als haar woning beter geïsoleerd is? "Geen idee, maar ik ben heel benieuwd. Ik kijk er naar uit", zegt ze lachend.

Verbod

Lijsttrekker Henri Bontenbal van het CDA vindt dat enkel glas 'over een aantal jaar' wettelijk verboden moet worden. "Hoeveel jaar? Dat moet je samen met de uitvoerders bekijken", zegt hij.

Het ministerie laat het weten dat het geen reden ziet om het beleid aan te passen als het om enkel glas gaat.