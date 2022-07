Huurders die meer kwijt zijn aan energiekosten omdat hun huis niet goed geïsoleerd is, moeten een huurverlaging krijgen. Dat vindt de Woonbond. In een brandbrief roept de bond minister De Jonge op om huurkorting te verplichten bij bijvoorbeeld enkel glas.

Dat is ook het probleem voor Sevda Ozmen. Zij woont in de Haagse Schilderswijk in een hofje waar de meeste woningen worden verhuurd door woningbouwvereniging Staedion. Enkel glas en slechte isolatie is hier de normaalste zaak van de wereld.

'Niemand kan hier wonen'

"Ik krijg het niet warm in de winter, zelfs niet als ik de thermostaat op 24 graden zet, dan loopt de warmte via de ramen gewoon naar buiten." Ze maakt zich grote zorgen: "Het is koud en met de aankomende energieprijzen zal het niet meer te doen zijn om mijn huis voor een normaal bedrag te verwarmen."

Ook haar bovenbuurman Mohammed Maksour heeft vanaf het najaar van kou. "Niemand kan hier wonen, het is erg koud in de winter, bovendien zijn de kozijnen ook nog eens lek dus loopt er veel water binnen, ik betaal nu al 500 euro per maand en zit dan toch in de kou."

Energielabels E, F of G

De woning van Sevda en Mohammed zijn geen uitzondering, Nederland telt een kleine 600.000 huurwoningen die slecht geïsoleerd zijn. Dat zijn woningen met energielabel E, F of G. De Woonbond maakt zich meer en meer zorgen.

"Voor huurders worden de energieprijzen onbetaalbaar, je kan zelf niks doen aan een slecht geïsoleerde spouwmuur of enkel glas," zegt Zeno Winkels van de Woonbond.

Reactie verhuurders blijft uit

Daarom wil de Woonbond dat slechte isolatie gezien wordt als gebrek waarna een huurder naar de huurcommissie kan voor huurverlaging.

"Een overgroot deel van de verhuurders reageert niet eens als als een huurder een klacht indient dus is een huurverlaging vaak de enige optie om een verhuurder in beweging te krijgen."

Afspraken openbreken

Terwijl de zomer flink op stoom komt en we richting de 30 graden gaan zijn bewoners in de Haagse Schilderswijk al druk bezig met de winter. Sevda en haar buren hebben zich verzameld en voeren inmiddels actie, ze gaan handtekeningen aanbieden bij hun woningbouwcorporatie Staedion.

SP-Fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot leidt de actie: "Het probleem is breder, we willen zo snel mogelijk dat alle woningen in Den Haag geen enkel glas meer hebben, dat voor die tijd de huren verlaagd worden en na een eventuele renovatie mensen niet meer gaan betalen."

'Een hele lange tijd'

De woonbond is het daarmee eens, want al tekenden zij vorig jaar nog de plannen van Hugo de Jonge om vanaf 2030 geen woningen met een slecht label meer te mogen verhuren, willen ze die afspraak nu naar voren halen.

Door de gestegen energieprijzen is die afspraak eigenlijk achterhaalt: "Ik vind acht jaar een hele lang tijd, Als je kijkt naar de nood nu, is die tijd echt te lang. Ik vind dat het minimaal binnen vier jaar moet kunnen."