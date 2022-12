Door de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis is de ontwikkeling van waterstof in een stroomversnelling geraakt. Volgens velen heeft deze brandstof de toekomst, in Rotterdam maken ze die belofte waar. Hier vaart elke zaterdag een watertaxi op waterstof.

Een bekend gezicht: de geelgekleurde boten bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Aan de buitenkant is het niet te zien, maar met één van de vaartuigen is iets bijzonders aan de hand.

Rotterdamse primeur

De taxi vaart namelijk niet op de gebruikelijke diesel, maar op waterstof. Een brandstof die bij gebruik geen CO2 uitstoot. De bedenker van de watertaxi op waterstof Maarten Fonteijn vertelt hoe bijzonder dit eigenlijk is. "Het is de eerste waterstofboot in de grootste haven van Europa."

De taxi maakt nauwelijks geluid. Het brullende motorblok heeft plaatsgemaakt voor het zoemende geluid van de waterstoftanks. "Daarnaast komen er alleen maar waterdampen vrij", vertelt Fonteijn. "Dus de klant heeft geen last meer van de dieselgeur die je normaal gesproken ruikt."

Brandstof van de toekomst

Als waterstof duurzaam geproduceerd wordt, komt er ook geen CO2 vrij. Volgens velen is waterstof dan ook de brandstof van de toekomst, maar de techniek staat nog in de kinderschoenen.

"De systemen om een boot op waterstof te krijgen bestonden nog niet, dus die hebben we zelf moeten ontwikkelen", vertelt Fonteijn. "De grote uitdaging om het op te schalen is de beschikbaarheid en betaalbaarheid van waterstof."

Oorlog in Oekraïne

Ondanks dat er nog maar op kleine schaal mee wordt gewerkt, zijn er op grote schaal steeds meer veranderingen te zien. En daar speelt de oorlog in Oekraïne een rol in. "Je mag nooit zeggen dat die oorlog ergens goed voor is geweest", vertelt hoogleraar Energiesystemen van de toekomst Ad van Wijk. "Maar als je kijkt wat het voor waterstof heeft betekend, dan is dat een enorme bijdrage aan de verduurzaming van onze energie."

Die verduurzaming is niet alleen te zien bij de watertaxi. Zo rijden er ook steeds meer bussen en vrachtwagens op waterstof en zijn er in de Achterhoek huizen van het gas af en aangesloten op waterstof.

Duurzamere binnenstad

Toch moet de komende jaren de belangrijkste stap ergens anders worden gezet, denkt hoogleraar Van Wijk. "In de toekomst gaan we zien dat we overschakelen op waterstof in de industrie. Denk dan bijvoorbeeld aan een bedrijf als Tata Steel."

Naast voertuigen en industrieën ziet Van Wijk ook andere toekomstige toepassingen van waterstof: "Bijvoorbeeld de moeilijk te verduurzamen gebouwde omgeving, zoals op het platteland of in de oude binnensteden."

Blik op de toekomst

Het rondje met de watertaxi is dus het begin van iets veel groters, het laat zien wat er zelfs op kleine schaal nu al mogelijk is. Zo stimuleert de Rijksoverheid het gebruik van waterstof om ervoor te zorgen dat Nederland in 2050 een duurzaam energiesysteem heeft. Het streven is om over 3 jaar 50 waterstoftankstations te hebben die 600.000 waterstofauto's een jaar lang kunnen laten rijden.