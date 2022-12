Steeds meer bedrijven gaan van het gas af. Boer Gert-Jan Warringa is een van hen. Op een vernieuwende manier gebruikt hij de melk van zijn koeien om zijn huis te verwarmen. Het was een dure investering, maar inmiddels verdient hij eraan.

"We zijn hier helemaal afgesloten van het gas", zegt de melkveehouder uit het Drentse Nooitgedacht. "We produceren hier 1,5 miljoen liter melk per jaar. Daarmee kunnen we eigenlijk prima rondkomen het hele jaar door."

Melk en zonnepanelen

Gert-Jan legt uit hoe het werkt: "Melk uit de koe is 36 graden en wordt gekoeld naar 4 graden. Het verschil is 32 graden en die warmte slaan wij op in onze warmtevaten. Daarmee verwarmen we onze woning en het reinigingswater voor de melkinstallatie. Dat is genoeg, mits het niet heel hard gaat vriezen." Het warmtesysteem is rechtstreeks gekoppeld aan de douche en de vloerverwarming.

De innovatieve wijze van het verwarmen is voor het boerengezin met de huidige gasprijzen lucratief. "We sparen ongeveer 5.500 kubieke meter gas uit per jaar. Laten we zeggen: 3 euro per kubieke meter gas, dan bespaar je 17.000 tot 18.000 euro per jaar." Het stroomgebruik is hoger, maar dankzij de zonnepanelen op zijn dak wekt Gert-Jan de stroom die hij nog tekortkomt zelf op.

'Alle energie wordt gebruikt'

Het koelen van melk gebeurt sowieso, omdat zuivelfabrikanten de melk koud willen hebben. "Die warmte werd normaal gesproken de lucht ingeblazen en dat was natuurlijk gewoon zonde", zegt Albert Mulder, die dergelijke systemen levert. "Zo'n warmtesysteem zorgt ervoor dat je alle energie gebruikt die in de melk zit."

Mulder bedacht de systemen vooral om geld te verdienen. Maar hij heeft ook een persoonlijke motivatie: "Ik woon in de gemeente Loppersum, in het aardbevingsgebied. Het was voor mij als onderneming daarom ook een drijfveer om zoveel mogelijk boeren van het gas af te helpen."

Sneller terugverdiend

Met de huidige energieprijzen merkt Mulder dat meer boeren interesse hebben in zo'n warmtesysteem. "Je hebt altijd een paar van die pioniers. Die schaffen in eerste instantie het systeem aan om te kijken wat ermee gaat gebeuren. En die laten zien dat het rendement oplevert." Het is een dure investering, maar door de hoge gasprijzen is de terugverdientijd nu veel korter geworden. "Je moet denken aan zo'n 4 à 5 jaar."

Gert-Jan was zo'n voorloper en ook hij merkt dat er meer interesse is bij zijn collega's. Hij geniet ervan dat hij dankzij de melk van zijn koeien geen gas meer nodig heeft voor zijn cv. "Die ontwikkeling in het bedrijf vind ik heel leuk. Dat is het leuke van boer zijn: elke keer vooruitgaan en het beter maken. Dat doet denk ik elke boer."