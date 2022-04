Je herkent het vast wel: als je (vroeger) bij opa of oma kwam, dat de verwarming altijd lekker hoog staat. Niet gek, want ouderen kunnen over het algemeen minder goed tegen de kou. Al is er wel iets meer tegen te doen dan een extra dekentje pakken.

Volgens thermofysioloog Boris Kingma reageert het lichaam van oude mensen minder tegen de kou, en dat heeft te maken met het hele concept 'ouderdom'.

Minder reactie

"Het voelen van kou wordt minder, net als de reactie daarop", vertelt hij. "Het vermogen om meer warmte te produceren, wordt lager. Ook de reactie van de bloedvaten om het lichaam te isoleren, neemt af."

Kingma vervolgt: "Als ouderen al wat stijvere bloedvaten hebben, dan zie je ook dat de bloeddrukschommelingen ook groter worden. Daar zie je ook dat het een gezondheidsinvloed dat oudere mensen minder goed tegen kou kunnen."

Openwaterzwemmen

De onontkomelijke gevolgen van de ouderdom houden mevrouw Caneel in ieder geval niet tegen. Zij is 70 jaar en in mei 2020, middenin de coronacrisis, begonnen met zwemmen in open water. Dat doet ze nu zo'n drie keer per week.

"Ik had al een paar jaar de wens om in de winter door te zwemmen, en toen dacht ik: dit is mijn kans. Door corona waren namelijk mijn bewegingsmogelijkheden in zaaltjes en hallen beperkter geworden. Ik vond dat ik op zoek moest naar iets anders."

Verschil met haar partner

Mevrouw Caneel merkt een groot verschil tussen nu en toen ze met het zwemmen begon anderhalf jaar geleden. "In het begin had ik nog minstens een uur of anderhalf uur nodig om weer warm te worden en had ik last van trillingen, dat is nu echt het geval niet meer."

Mevrouw Caneel ziet ook dat het te maken heeft met dat ze na afloop nu terug naar huis fietst, en niet in de auto stapt. Het openwaterzwemmen, ook met de sneeuw van vandaag in het achterhoofd, doet denken aan de Wim Hof-methode waarin mensen in een ijsbad zitten. Volgens expert moet je daar nu niet zomaar mee beginnen, zonder toezicht.

Algehele aftakeling

Kingma stelt dat goed tegen kou kunnen niet te maken heeft met je leeftijd, in de zin van hoeveel rondjes je om de zon gedraaid hebt, maar met je 'biologische leeftijd'.

"Als jouw cardiovasculair helemaal gezond is, wil niet zeggen dat je slechter tegen kou kunt." Volgens Kingma zorgt algehele aftakeling ervoor dat we als mensen minder goed tegen kou gaan kunnen.