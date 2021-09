Er moet weer een aparte minister voor Wonen komen. Dat vindt driekwart van de deelnemers (78 procent) aan het Prinsjesdagonderzoek van EenVandaag. Bovendien vinden ze de woningmarkt het belangrijkste thema waar het nieuwe kabinet mee aan de slag moet.

Nu is het het woningmarktbeleid ondergebracht bij de minister van Binnenlandse Zaken. De ondervraagden vinden dat dit met de huidige problemen op de woningmarkt echt niet meer kan. Zij willen een volwaardige minister die met volle aandacht de woningnood te lijf kan gaan. "Woningnood is veel te belangrijk om er een beetje bij te doen", zegt iemand. In het verleden had Nederland wel een aparte minister van Volkshuisvesting. Die zou in het nieuwe kabinet terug moeten komen.

Thema woningmarkt sterk gestegen

Hoe belangrijk mensen de woningmarkt vinden, blijkt ook uit de vraag welke thema's het nieuwe kabinet met voorrang moet aanpakken. De woningmarkt staat hier op een opvallende eerste plaats. Twee derde (67 procent) vindt dat het kabinet hier prioriteit aan moet geven. "Ik zoek al jaren, maar ik heb geen miljoen te besteden. Dus meer betaalbare huizen bouwen en huisjesmelkers aanpakken," vat een panellid zijn visie samen.

Nog nooit eerder peilde EenVandaag de woningmarkt als belangrijkste thema. Een jaar geleden, in september 2020, stond het nog op de negende plaats. Het thema gezondheidszorg stond toen bovenaan.

Gezondheidszorg altijd belangrijk

Gezondheidszorg staat nu op de tweede plaats met 52 procent. Dit thema scoort altijd hoog. Veel mensen wijzen erop dat de coronacrisis de problemen in de zorg heeft blootgelegd. Ze zijn kritisch op de marktwerking en bezuinigingen van de afgelopen jaren.

Volgens hen moet er nu geld bij. In de eerste plaats voor salarissen voor zorgmedewerkers. Anders lopen ze weg en worden de problemen nog groter. Ook moet er geïnvesteerd worden in het aantal bedden op de ic, zodat bij een nieuwe coronagolf de normale operaties niet uitgesteld hoeven worden.

Prioriteiten voor het nieuwe kabinet

Ook minister voor Klimaat gewenst

Klimaat is de derde prioriteit voor het nieuwe kabinet (42 procent). Deelnemers staan in meerderheid achter de klimaatdoelstellingen, maar vinden ook dat Nederland nog te weinig doorpakt als het om maatregelen gaat: "Ik hoor te veel grote woorden, maar zie weinig daden. We moeten nu in actie komen als we de toekomst leefbaar willen houden."

Ook voor klimaat, milieu en duurzaamheid zou een aparte minister in het nieuwe kabinet moeten komen, zegt de meerderheid (63 procent). Dit zijn niet alleen kiezers van traditioneel 'groene' partijen. Ook de meeste VVD- (61 procent) en CDA-stemmers (64 procent) vinden de tijd rijp voor een klimaatminister.

Achterstallig onderhoud na corona

In de top 5 van aandachtspunten voor het nieuwe kabinet staan verder nog veiligheid en criminaliteit (35 procent) en armoede en economische ongelijkheid (33 procent). Op een gedeelde vijfde plaats staat ook vertrouwen van burgers in de overheid (33 procent). Dat heeft dit jaar een flinke klap gekregen. "Ik ben het in ieder geval helemaal kwijt na al die missers van politici. Om nog maar te zwijgen over die eeuwigdurende formatie", schrijft een deelnemer in het onderzoek.

Opvallend laag scoort de aanpak van de coronacrisis. Die valt net buiten de top 10 (12 procent). Nu er steeds minder coronamaatregelen gelden, vinden mensen dat het kabinet hier wel wat minder mee bezig kan zijn. Na anderhalf jaar corona wordt het volgens velen tijd om achterstallig onderhoud te plegen op allerlei andere terreinen.