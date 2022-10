President Loekasjenko van Belarus heeft gisteren gezegd dat zijn leger mee gaat vechten met de Russen. Maar daar hoeven we vooralsnog niet vanuit te gaan, zegt Rusland-kenner Helga Salemon. "Het is ondenkbaar dat de Wit-Russen mee gaan doen."

Loekasjenko zei dat Belarus een gemeenschappelijk militaire groepering gaat vormen met de Russen, om het grondgebied van Belarus met de grens van de Europa te beschermen. Salemon geeft verschillende redenen waarom Loekasjenko vooral hoog van de toren blaast.

Druk van Poetin

"Loekasjenko probeert steeds te laten zien dat hij loyaal is aan Poetin, maar tegelijkertijd doet hij er alles aan om inmenging in de oorlog van Rusland te voorkomen", zegt Salemon. Het is volgens haar een echte balanceer-act.

Loekasjenko heeft altijd van twee walletjes proberen te eten, zegt Salemon. "Van de EU en van Rusland. Maar nu staat hij helemaal aan de Russische kant. Vooralsnog slaagt Loekasjenko erin om Poetin tevreden te houden: hij faciliteert militaire ondersteuning zoals wapens en Russen mogen zich vrij door het land bewegen. Toch is hij voor inmenging in de oorlog die Rusland voert, heel bang."

Symboolpolitiek

"Oekraïne heeft gezegd dat als er een bom valt van Wit-Rusland, zij aanvallen." Loekasjenko wil volgens Salemon absoluut niet dat dat gebeurt. Daarnaast heeft Loekasjenko gezegd dat als Oekraïne hem aanvalt, de bommenregen van begin deze week kinderspel was. Maar zijn taal is uiteindelijk allemaal symboolpolitiek, vertelt de Rusland-deskundige.

"Er is nu een militaire oefening van het Wit-Russische leger 'om te kijken of het leger gevechtsparaat is'. Hele stoere taal, die feitelijk niks voorstelt."

Belarussen zijn tegen de oorlog

Een meerderheid van de burgers in Belarus is ook nog eens tegen de oorlog, vertelt Salemon. "De Wit-Russen voelen zich verwant met de Oekraïners en willen niet vechten. Je zag mensen de straat op gaan voor de oorlog begon. Er zijn ook sabotage-acties en aanslagen op militaire transporten, op seinen en wissels bijvoorbeeld."

De Belarussische militairen hebben ook niet het niveau om te vechten tegen Oekraïne, volgens de Ruslandkenner. "Dus als ze mee gaan vechten zullen er heel veel doden vallen, ze worden krijgsgevangenen gemaakt of ze gaan meevechten aan de andere zijde: die van Oekraïne."

Bekijk ook Waarom de kans klein is dat Poetin op korte termijn kernwapens inzet in de oorlog met Oekraïne

Waarom Poetin Belarus niet annexeert

Dat de Belarussen echt gaan meevechten, lijkt dus in de praktijk niet te gaan gebeuren. Kan Rusland Belarus dan niet gewoon overnemen en zo tóch hun leger bij zich voegen? Zolang president Loekasjenko nog doet wat Poetin zegt, zal dat niet gebeuren, zegt Salemon.

"Hij liet Oekraïne ook met rust, zolang hij daar een vinger in de pap had. Bij de Oekraïense president Viktor Janoekovytsj zag je dat bijvoorbeeld. En een land innemen kost ook heel veel geld. Pas als Poetin de controle kwijtraakt en een land zich aansluit bij de EU of de NAVO en dus democratisch wordt, dan grijpt hij in."