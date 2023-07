Het grote Oekraïense offensief moet volgens deskundigen eigenlijk nog beginnen. Op dit moment kijken we volgens defensie-expert Patrick Bolder naar een Oekraïense poging om uit te testen hoe sterk de Russische verdedigingslinie is.

De laatste grote herovering door het Oekraïense leger was vorige zomer. In mei namen toen de Oekraïense troepen Charkov terug. Op dit moment wordt er gevochten bij Bachmoet. Maar het zogenaamde lente-offensief - de tegenaanval van Oekraïne tegen Rusland met als doel een overwicht te bereiken in de strijd - lijkt nog niet begonnen.

'Probeer-aanval' van Oekraïne

Defensie-expert Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies ziet nu vooral het testen van de kracht van de Russische verdediging: "Er zijn nog vier of vijf verdedigingslinies die de Russen in kunnen nemen, en die zijn volop bemand."

"Ik denk dat wat er nu gebeurt een probeer-aanval is van Oekraïne, een poging om kijken hoe de Russische verdediging precies is georganiseerd, hoe sterk ze zijn en hoe goed", zegt hij.

Mijnenveld

Het is een lastige situatie voor Oekraïne, omdat er veel mijnenvelden bij de frontlinie liggen. "Het blijft moeilijk als je door al die mijnenvelden moet, je moet dan ontmijnen of zoeken waar de mijnen liggen. En dat is een gevaarlijke operatie met voertuigen die duidelijk zichtbaar zijn", zegt voormalig luitenant-kolonel Bolder.

"En het is sowieso lastig voor Oekraïne dat ze met één hand op de rug vechten omdat ze geen overwicht hebben in de lucht. Ze opereren steeds onder dreiging van Russische luchtaanvallen. "

F16's

Dat de oorlog nog lang kan duren is duidelijk, vindt Bolder. "Je kan één verdedigingslijn doorsnijden en dan zitten er nog drie lijnen achter. Het is wachten op de F16's. Dan heb je kans om met minder verliezen meer terrein te winnen."

Die F16's mogen worden geleverd door Europese landen aan Oekraïne. De Verenigde Staten moesten als producent hiervoor toestemming gegeven, die afgelopen mei kwam. Maar wanneer de levering zal plaatsvinden is nog niet bekend.

Problemen aan beide kanten

En dus verstrijkt de tijd. Is dat in het voordeel van Rusland? Bolder denkt van niet. "Rusland heeft zelf problemen met de productie van oorlogsmateriaal, en ook met dienstplichtigen. Maar Oekraïne zal niet op de korte termijn de bevrijding van het hele land kunnen bewerkstelligen."

"En het afbrokkelen van de interne steun in Rusland zie ik ook niet gebeuren, want het is levensgevaarlijk om daar te protesteren", zegt hij.

Wat als Poetin wint?

Hoe lang het ook duurt, je moet je volgens Bolder intussen blijven afvragen: Wat betekent het voor ons als het Russische systeem zou winnen?

Bolder: "Dan ziet Poetin dat het Westen niet in staat is een democratische staat te beveiligen, dan gaat hij het spel herhalen."