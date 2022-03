Zelf vliegen ze sinds het uitbreken van de oorlog niet meer: Oekraïense stewardessen. Ze zetten zich nu in voor het afsluiten van het Oekraïense luchtruim voor Russische vliegtuigen. Ze maakten een video waarin ze smeken om een no-flyzone.

De Oekraïense president Zelensky smeekt er al ruim een week om: een no-flyzone boven Oekraïne. De NAVO vreest voor verdere escalatie en is niet van zins dit af te dwingen. Met een toenemende intensiteit van bombardementen neemt de roep om een no-flyzone in Oekraïne wel toe.

Aan de grond houden

Olena is 22 jaar en werkte tot vorige maand nog als stewardess bij de Oekraïense luchtvaartmaatschappij Wizz Air. Als één an de eersten merkte zij dat er iets ergs stond te gebeuren want 2 dagen voor de Russische invasie werden de toestellen van Wizz air al aan de grond gehouden.

De leasemaatschappijen van Wizz air haalden ze terug. 'Een verzekeringskwestie' zo werd gezegd. Olena: "Op dat moment dacht ik vooral aan mijn baan en dacht dat ik misschien bij een buitenlandse maatschappij zou solliciteren." Maar inmiddels staat het leven van Olena zoals dat van miljoenen Oekraïners op zijn kop.

"Zowel Oekraïne als het luchtruim is ons thuis. Sluit ons luchtruim af, zodat we in ieder geval Oekraïne kunnen behouden."

Camouflagenetten maken

Na de invasie vertrok zij uit Kiev waar ze vlakbij de luchthaven woonde naar haar familie in Lutsk in de buurt van Lviv. Sinds die tijd zit ze met haar ouders, haar oma, twee broers en wat vrienden in de schuilkelder van het huis van haar ouders. Eén van naar broers is opgeroepen voor de burgerdefensie. Hij is ergens in Oekraïne gestationeerd maar ook de familie mag niet weten waar.

Bron: EenVandaag in de schuilkelders werkt iedereen mee aan het maken van camouflage netten om doelen voor luchtaanvallen te beschermen

Van drankjes uitdelen hoog in de lucht was het voor Olena nu opeens handarbeid: Van alle alles stof die ze konden maakten Olena en haar vriendinnen camouflagenetten, bedoeld om luchtdoelen zoals technische installaties en andere kwetsbare doelen te verbergen.

'Hoop is alles wat we hebben'

Maar Olena wilde meer doen. Ze riep al haar collega's op om een noodkreet aan het Westen te laten horen: Stop de bombardementen en sluit ons luchtruim af! "We zijn standvastig en ik wil niet vluchten ik blijf hier tot het eind", zegt ze strijdbaar.

"Iedereen begrijpt dat het een moeilijke beslissing zo'n no-flyzone, maar op een gegeven moment houden de mensen het niet meer vol. We hebben nu nog internet en TV en er is saamhorigheid. Maar als dat wegvalt, dan vrees ik dat de hoop instort. En hoop is alles wat we nu hebben."