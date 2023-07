Gemeenten maken zich druk over de zogenoemde 'derdelanders' uit de Oekraïne. Deze mensen worden tot 4 september ondergebracht in opvanglocaties in gemeentes, maar daarna houdt dat op.

Met de zogenoemde 'derdelanders' worden vluchtelingen uit de Oekraïne bedoeld, die oorspronkelijk uit een ander land komen.

Geen asiel en meteen aan het werk

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne vluchtten er bijna honderdduizend Oekraïners naar Nederland. Een klein deel van hen, naar schatting zo'n 5.000 mensen, had geen Oekraïens paspoort toen ze naar Nederland vluchtten.

Zij hoefden, net als de mensen met een Oekraïens paspoort, bij aankomst in Nederland geen asiel aan te vragen en mochten meteen aan het werk. Binnenkort komt daar een einde aan. Op 4 september verliest deze groep 'derdelanders' het recht op gemeentelijke opvang en op blijven werken. Daarom trekt de Nederlandse Vereniging Gemeenten (VNG) aan de bel in een brandbrief aan het kabinet.

'Juridisch perspectief ontbreekt'

Volgens voorzitter Rutger Groot Wassink van de tijdelijke VNG-commissie Asiel, is het 'onduidelijk' wat er met deze mensen moet gebeuren en rammelt de juridische basis onder het besluit van het kabinet. "Het ontbreekt aan een duidelijk juridisch perspectief. Wat gaat er over 28 dagen met deze mensen gebeuren? Je wil niet dat ze op straat komen te te staan."

Groot-Wassink hekelt ook het gebrek aan communicatie vanuit het Rijk. "Wij dringen als gemeenten al maanden aan op duidelijkheid. Nu is het bijna zover en zitten we met de handen in het haar. Dat is buitengewoon vervelend."

'Het houdt op voor ons'

"Na 4 september houdt het op voor ons", zegt Khelifati Boubkeur. Hij vluchtte als Algerijn naar Oekraïne en toen daar de oorlog uitbrak kwam hij via Polen naar Nederland. Hij wordt op dit moment nog in Almere opgevangen.

Ook Belkacemi Abdullah wordt in Almere opgevangen. Hij weet niet wat hij nu moet gaan doen. "Er is geen oplossing. Als je geen papieren hebt is het heel moeilijk." Abdullah is ruim een jaar in Nederland. Hij werkt hier ook. Terug naar Algarije is geen optie voor hem, omdat hij daar niet veilig is en geen goede gezondheidszorg kan krijgen, vertelt hij.

Morgen in gesprek met kabinet

Allebei ontvingen de mannen meerdere brieven over de naderende deadline van 4 september, maar wat er daarna met ze moet gebeuren, is niet duidelijk. "We willen niet illegaal leven", vertelt Abdullah

Een aantal 'derdelanders' is een rechtszaak gestart omdat ze hier willen blijven. De VNG wil afwachten wat de rechter hiervan vindt en pas dan besluiten wat te doen met deze groep. De VNG gaat morgen met het kabinet in overleg om te zorgen dat er helderheid komt over wat ze met de 'derdelanders' aan moeten na 4 september.