Op 4 maart verliezen zogenaamde derdelanders - vluchtelingen uit Oekraïne met een andere nationaliteit - het recht op gemeentelijke opvang en om te werken zoals andere Oekraïense vluchtelingen. Voor Illias en Fatma betekent dat veel onzekerheid.

Illias Sahin (24) emigreerde in 2016 van Marokko naar Charkiv in Oekraïne. Hij vertrok onder andere uit Marokko om farmacologie te kunnen studeren. Op een boot van de gemeentelijke opvang in Amsterdam - waar hij vanwege de oorlog in Oekraïne belandde - haalde hij zijn laatste tentamen.

Onzeker en depressief

Met zes Marokkaanse vrienden bouwde Illias een nieuw leven in Oekraïne. Naast zijn studie heeft hij een bedrijf dat studenten begeleid die naar Oekraïne willen komen. Sinds hij is gevlucht vanwege de oorlog heeft hij in Nederland werk gevonden, als coördinator bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dat is niet alleen regelwerk, maar ook 'good vibes' voortbrengen, vertelt hij. "Alle mensen die hier zitten, willen hier niet zijn. Ze zijn hier uit nood en laten de moed weleens zakken.'

"Er zijn er veel zoals ik, toen we hoorden dat het 4 maart ophoudt met de tijdelijke bescherming werden we onzeker en depressief. We hoorden vrij plotseling dat ons recht op opvang en om te mogen werken niet verlengd wordt. Ik denk: deze mensen verdienen het niet want zij zijn een deel van de Oekraïense gemeenschap, ze wonen daar vaak al al heel lang."

'Het liefst terug'

Illias heeft de hoop dat de regeling alsnog wordt verlengd, iets waar ook de gemeenten om hebben gevraagd bij de Rijksoverheid. "Na 4 maart ben ik illegaal", vertelt hij.

"Ik mag niet meer werken en de Regenbooggroep mag mij niet behouden. Dat is moeilijk voor mij en veel mensen zoals ik. Ze zijn allemaal weg van Oekraïne en willen het liefst terug als het veilig is."

Trouwpapieren niet voldoende

Ook Fatma Azibi (31) wil dat en liever gisteren dan vandaag. Ze werkt bij een online klantenservice in Hoofddorp en woont in de gemeentelijke opvang sinds ze aan het begin van de oorlog vluchtte uit Kiev.

Via Facebook kwam Fatma in 2017 in contact met een Oekraïense DJ. Ze werden verliefd en trouwden in 2019. Fatma emigreerde toen van Algerije naar Oekraïne. Het weinige contact dat ze met haar familie had is daarna verder verdampt. Haar vader en broers hebben moeite met de christelijke echtgenoot van Fatma en met het feit dat ze overweegt zelf christen te worden. In Algerije wacht haar dus heel weinig. Helaas zijn haar trouwpapieren (nog) niet voldoende om recht te houden op opvang.

Bron: EenVandaag Fatma

Terug naar het moederland

Voor de derdelanders is de keuze na 4 maart: terugkeer naar het moederland of asiel aanvragen in Nederland. Noch Fatma, noch Illias maakt kans op een verblijfsstatus omdat ze in principe veilig naar Algerije en Marokko zouden kunnen terugkeren. Beide hopen dat dat niet nodig zal zijn en dat Nederland hen kan opvangen tot ze terug kunnen keren naar Oekraïne.

Illias legt uit dat het financieel moeilijk is om in Marokko weer helemaal op 0 te beginnen. In Charkov heeft hij zijn bedrijf, zijn werk en vrienden. In Marokko zou hij helemaal opnieuw moeten beginnen. "Ik had niet gepland om de komende 10 jaar terug te gaan naar Marokko, ik wil dat ook echt liever niet. Ik werk hier en wil graag bijdragen tot het mogelijk is om weer terug te gaan Charkov."

Ondergeschikt

Voor Fatma zou terugkeer naar Algerije onder meer betekenen dat ze in een ondergeschikte positie terecht zal komen. Ondergeschikt aan mannen en heel anders dan ze nu in Oekraïne ervaart.

Ze mist haar Oekraïense man en hoopt dat hij binnenkort veilig naar Nederland zal kunnen komen. Ondertussen is het ook voor Fatma onzeker wat er na 4 maart gebeurt. Of ze dan op straat staat of dat de gemeente haar toch zal willen blijven opvangen. Er is geen landelijk beleid dus wat er na 4 maart zal gebeuren verschilt nu per gemeente.