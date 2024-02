Sergei Gorbunov, die zich vanuit Nederland inzet om de Russische president Poetin te stoppen, beseft eigenlijk nog niet dat Navalny is overleden, vertelt hij verslagen. "Ze hebben de hoop gedood." Het maakt hem enorm boos.

Voor Sergei was Aleksej Navalny een inspiratiebron, vertelt hij vanuit zijn woning in Nederland.

Terug naar Rusland

De opkomst van de oppositiepoliticus in Rusland deed Sergei in 2013 besluiten om zijn baan als au pair in Duitsland op te geven en terug te verhuizen naar Rusland, waar hij opgroeide. Daar ging hij werken voor het Telegram-kanaal van Navalny en schreef hij nieuwsartikelen.

2 jaar geleden moest hij het land uiteindelijk toch ontvluchten, omdat hij er niet meer veilig was vanwege zijn politieke activiteiten. Die vielen niet in goede aarde bij het Kremlin. Sinds afgelopen zomer heeft Sergei een verblijfstatus in Nederland.

'Vechten voor Navalny'

Sinds hij in Nederland woont, zet hij zich in voor belangenorganisatie Free Russia NL. Hij spreekt tijdens verschillende pro-Navalny-bijeenkomsten. Daar komen nog altijd weinig mensen op af, maar Sergei ziet het aantal langzaam groeien.

Ook toen Navalny in de gevangenis belandde, hield Sergei de hoop dat hij verandering teweeg kon blijven brengen in Rusland. "We moeten laten weten dat er mensen zijn die tegen Poetin en de oorlog zijn. We moeten vechten voor Navalny", zei hij vorig jaar zomer tegen EenVandaag.

Boosheid en verdriet

Op het moment dat EenVandaag Sergei weer spreekt, heeft hij net een uur geleden te horen gekregen dat Nalvany is overleden. "Ik begon te schudden toen ik het nieuws las", vertelt hij zwaar geëmotioneerd. Hij kan het nog niet bevatten.

Hij voelt vooral boosheid, zegt hij, is ontzettend kwaad. "We moeten er alles aan doen om Poetin voor het Internationaal Strafhof in Den Haag te krijgen. Ik wil hem zien lijden." Sergei wenst Poetin een vreselijk dood toe, vertelt hij.

Motivatie om door te gaan

Sergei strijdt voor democratie in Rusland. De dood van Navalny maakt hem daar nog gemotiveerder voor. "Het moet groter, sterker."

"Nalvany is absoluut een held", zegt hij. "Als dit niet was gebeurd, was hij ooit president geworden. Hij was populair genoeg."

Oproep aan Nederlandse regering

Sergei roept de Nederlandse regering op om Poetin nooit meer aan te kijken. "Ik hoop dat de Nederlandse regering nooit meer een liter olie of wat dan ook afneemt van Rusland."

Sergei kan nu niet naar Rusland, omdat het daar te gevaarlijk voor hem is. Maar hij hoopt er ooit weer wat mensen te kunnen bezoeken. Vandaag en morgen organiseert hij demonstraties op de Dam in Amsterdam.