Hij was de bekendste criticus van Poetin: Aleksej Navalny (47). Vanmiddag werd bekend dat hij is overleden, in de Russische strafkolonie waar hij een jarenlange straf uitzat. "Poetin zal hier geen aandacht aan geven", verwacht correspondent Joost Bosman.

Volgens de regionale gevangenisautoriteiten werd hij tijdens een wandeling onwel, al is daar nog geen bewijs voor. Er zou zijn geprobeerd om hem te reanimeren, maar zonder succes. Navalny verbleef sinds eind december in de strafkolonie IK-3, in het noorden van Rusland, op de rand van de Poolcirkel. Daar zat hij een straf uit van 30 jaar voor extremisme en fraude.

'Volgens advocaat niks met hem aan de hand'

"Wat mij verbaast is dat hij 2 dagen geleden nog met z'n advocaat via videoverbinding heeft gesproken", zegt Rusland-correspondent Joost Bosman. "Die zei toen dat er niks met hem aan de hand was."

De reacties op de dood van Navalny stromen massaal binnen. Het Kremlin heeft ook gereageerd, maar van Poetin hoeven we geen bericht te verwachten, denkt Bosman. "Hij zal er geen aandacht aan besteden. Hij heeft zijn naam nooit genoemd."

Protest zal uitblijven

Bosman verwacht ook niet dat mensen de straat op gaan in Rusland. "Dat kunnen de mensen niet, ze worden meteen de bus in geknuppeld. Er zal vandaag ook weer veel oproerpolitie aanwezig zijn in Moskou."

Wat zou kunnen is dat mensen zo kwaad zijn om Navalny's dood, dat mensen over hun angst stappen en toch de straat op gaan, maar dat ziet Bosman nu nog niet. "Dat zou kunnen, maar dan weet je gewoon: dat wordt kei- en keihard neergeslagen."

'Poetin hield zich groot'

De woordvoerder van Poetin, Dmitri Peskov, heeft gezegd dat hij het bericht over de dood van Navalny heeft doorgegeven aan de president en dat hij zich groot hield.

"Dat is natuurlijk ontzettend hypocriet om te zeggen. Alsof Poetin verdrietig zou zijn om het overlijden van Navalny. Tenminste, zo vat ik die opmerking op."

Rusland verantwoordelijk gehouden

Bosman verwacht dat het Kremlin uiteindelijk zal zeggen dat uit onderzoek is gebleken dat Navalny een natuurlijke dood is gestorven. Het Westen houdt Rusland verantwoordelijk voor Navalny's dood, hebben verschillende leiders al laten weten.

"Ze hebben het eerder geprobeerd, natuurlijk", zegt Bosman. In 2020 probeerde de Russische geheime dienst om Navalny te vergiftigen. In het vliegtuig kreeg hij enorme pijn en raakte hij in coma. Op een video van toen hoor je hoe Nalvany het uitschreeuwde van de pijn.