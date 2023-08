Het is nog niet officieel bevestigd of Wagner-baas Jevgeni Prigozjin is omgekomen bij het neerstorten van zijn privévliegtuig. "Maar als het een aanslag is, dan is de kans groot dat Poetin erachter zit", vertelt correspondent Joost Bosman.

En dan zou Prigozjin, de baas van het huurlingenleger, zeker niet de eerste tegenstander van Vladimir Poetin zijn die op lugubere wijze om het leven wordt gebracht. "Dat hij verraders niet kan vergeven, heeft Poetin vaker in interviews gezegd", vertelt Bosman.

Poetin ruimt tegenstanders uit de weg

Tientallen tegenstanders van Poetin zijn in koelen bloede doodgeschoten. Anderen zijn op raadselachtige wijze van een balkon of jacht gevallen en weer anderen zouden zelfmoord hebben gepleegd of zijn vergiftigd.

"In 2018 bijvoorbeeld nog in het Britse Salisbury werden oud-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter vergiftigd. De aanslag mislukte, want die twee hebben het overleefd", vertelt Bosman. "En in 2006 werd een oud-KGB'er met polonium vergiftigd. Die overleefde het niet. Een aanslag op Prigozjin zou des Poetins zijn."

Bill Browder

Over het algemeen maakt Poetin geen haast met het uit de wegruimen van tegenstanders. Tegenstanders leven soms nog jaren in alle rust. Vorig jaar sprak EenVandaag met de Amerikaanse investeerder Bill Browder. Zijn advocaat is al in 2009 vermoord en ook hij gaat er vanuit ooit aan de beurt te zijn.

Browder was de eerste westerse investeerder die na de val van de muur op grote schaal investeerde in Rusland. Daarna werd hij Poetins vijand, toen hij ruzie begon te maken met oligarchen en ze beschuldigde van corruptie. "Ik voel me nergens veilig. Agenten van de Russische regering kunnen mij op elk moment doden", vertelde hij.

Signaal naar andere tegenstanders

Als Poetin achter het neerstorten van Prigozjins vliegtuig zit, is het een duidelijk signaal naar andere tegenstanders, vertelt Bosman. Precies 2 maanden geleden, op 24 juni, begon de Wagner-groep een opmars naar Moskou. In de Russische stad Rostov werden legerinstellingen bezet. Dat schoot totaal in het verkeerde keelgat van Poetin.

"We weten dat Poetin van symbolische cijfers houdt", vertelt Bosman. "Het zou ook een signaal van 'verraad ons niet' zijn naar anderen, om in de pas te blijven lopen. Naar mensen die sympathiseren met Wagner, die achter de opstand van juni staan."

Geen aandacht is staatsmedia

In de Russische staatsmedia is geen aandacht voor Prigozjin, ook niet nu zijn privévliegtuig is neergestort, ziet Bosman. "We horen niks over hem. Dat kan zijn omdat hij nog niet dood is verklaard, maar westerse media berichten er natuurlijk wel over."

"Russische media hebben na juni vooral een duidelijk opdracht gekregen: maak hem zwart. Zet hem neer als paria. En dat hebben ze ook gedaan. Daarna hebben ze hem genegeerd", vertelt Bosman. "Als er nu veel aandacht voor hem komt, zou hij een soort martelaar kunnen worden en er is Poetin alles aangelegen om dat te voorkomen."