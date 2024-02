300 miljard dollar van Rusland dat nu in het Westen is, in beslag nemen. Dat ziet vriend van Aleksej Navalny Bill Browder als een goede straf voor president Vladimir Poetin. "En mijn voorstel is dat we het de Navalny Act noemen."

Bill Browder is net als veel anderen van overtuigd dat zijn vriend en bondgenoot Navalny is vermoord. Afgelopen vrijdag werd bekend dat de Russische oppositieleider gestorven is in een strafkamp.

In beslag nemen van miljarden

"Het enige wat we als reactie hierop kunnen doen - en dat is heel belangrijk - is Poetin straffen", vertelt Browder. "En een van de beste manieren om Poetin te straffen, is het confisqueren van de 300 miljard dollar aan reserves van de Russische centrale bank, die in het Westen worden vastgehouden."

"Dat is geld dat naar Oekraïne moet worden gestuurd voor hun verdediging en wederopbouw. Het wordt momenteel bewaard bij westerse centrale banken en we hebben de mogelijkheid om het in beslag te nemen", zegt Browder. Hij wil het in beslag nemen van het geld de Navalny-wet noemen. "Ter ere van Aleksej Navalny."

'We moeten reageren'

Browder vindt het belangrijk dat er actie wordt ondernomen. "De belangrijkste oppositiepoliticus van de wereld is vermoord."

Dat de Russische dollars in beslag worden genomen, is volgens Browder realistisch. Hij wil dat de miljarden naar Oekraïne gaan. Er wordt al langer over gesproken, weet ook Rusland-correspondent Joost Bosman. "Dat zou zeer onprettig zijn voor Rusland", reageert hij.

Bedrijven in Rusland

Bosman verwacht wel dat we rekening moeten houden met een tegenreactie van Rusland, als het plan van Browder uitgevoerd gaat worden.

"Dat Rusland ertoe gaat besluiten om buitenlandse bedrijven hier in Rusland te gaan nationaliseren. Dat is afgelopen zomer ook bij Danone gebeurd, en ook bij bierbrouwer Carlsberg."

Betrouwbaarheid banken

Correspondent Bosman denkt ook dat het de geloofwaardigheid van de banken in het Westen zou aantasten. "Als de banken dat geld in beslag nemen en aan Oekraïne geven, zoals Browder voorstelt, dan doet wat met het vertrouwen in die banken."

Hij denkt dat dat ook een van de redenen is waarom het plan nog niet is uitgevoerd. "Vanuit andere werelddelen zullen er dan niet zo snel meer regeringen en andere bedrijven zijn die geld in die landen op de bank zetten."