Hij was groot voorstander van de vorige Israëlische regering onder leiding van premier Netanyahu. Was, want inmiddels is dat anders. Vorige week demonstreerde voormalig directeur van het CIDI, Ronny Naftaniel, tegen het beleid van de Israëlische regering.

De hervormingen van het hooggerechtshof, die president Benjamin Netanyahu in Israël wil doorvoeren, zijn een aanslag op de rechtsstaat. Dat zegt oud-directeur van het Centrum Informatie en Documentatie (CIDI) in Den Haag, Ronny Naftaniel.

Verarming van de democratie

Als de hervormingen doorgaan krijgt het hooggerechtshof kort samengevat minder macht en de regering van Netanyahu, waarin zijn partij Likoed samenwerkt met extreem-rechtse en religieus conservatieve partijen, meer.

"Een verarming van de democratie", noemt Naftaniel deze ontwikkeling. Dat is opvallend uit zijn mond, omdat hij eerder altijd opkwam voor de Israëlische regering. "Het was inderdaad voor het eerst dat ik tegen een plan van de Israëlische regering demonstreerde", bevestigt hij. "Ik maak me zorgen om wat er in Israël gebeurt, om de aanslag op de rechtsorde die nu plaatsvindt." De huidige regering zaait verdeling, vindt Naftaniel.

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Bekijk hier het studiogesprek met oud-CIDI-directeur Ronny Naftaniel.

Enige tegenmacht

"Het hooggerechtshof is de enige tegenmacht in Israël, er is geen senaat en een Raad van State die wetten beoordeelt, zoals we in Nederland kennen. Er is weinig interne controle", zegt Naftaniel.

"Als je de enige tegenmacht gaat beknotten en toestaat dat uitspraken van het hooggerechtshof met één stem meer kunnen worden overruled, dan tast dat de fundamenten van de rechtsstaat aan."

Democratie?

Naftaniel spreekt van een 'dictatuur van de meerderheid', omdat met de hervormingen de rechten van minderheden verder worden ingeperkt. "Het gaat er nu juist om dat de rechtspraak minderheden beschermt." Dat geldt volgens hem voor alle minderheden. Israël is "een baken van democratie in het Midden-Oosten", zegt Naftaniel.

Dat lang niet iedereen het ermee eens is dat de democratie voor iedere inwoner van Israël geldt en dat minderheden zoals de Palestijnen worden benadeeld, ziet Naftaniel heel anders, zegt hij. "Israëlische arabieren zitten ook gewoon in het hooggerechtshof, zijn diplomaten, zijn ministers."

Compromis

Of Naftaniel nog vertrouwen heeft in de huidige Israëlische regering? "De hervormingen zijn nu uitgesteld, ik hoop dat de demonstraties leiden tot een compromis, dat de rechtsorde beschermd blijft."

"Ik denk dat de mensen elkaar uiteindelijk zullen vinden. Maar als na de 2 maanden pauze blijkt dat het toch misgaat, dan ga ik zeker weer de straat op."