De aanwezigheid van de Israëlische president Isaac Herzog aankomende zondag bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum zorgt voor onbegrip bij de pro-Palestijnse mensenrechtenorganisaties. "De komst van deze man is onacceptabel."

Een van de organisaties die protest heeft aangetekend is The Rights Forum, dat is opgericht door oud-premier Dries van Agt. Zij zijn tegen het bezoek van president Herzog vanwege de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. "Wij zijn verbijsterd en vinden de aanwezigheid van Herzog onacceptabel", zegt directeur Gerard Jonkman van de mensenrechtenorganisatie.

Uitnodiging intrekken?

"We doen een klemmende oproep aan demissionair premier Mark Rutte, de koning en het museum om de uitnodiging in te trekken", zegt hij. "Deze president laat zich genocidaal uit, hij maakt geen onderscheid tussen Hamas en het Palestijnse volk." Herzog is van mening dat er geen onschuldige burgers zijn in Gaza.

Herzog is president van een staat waarover het Internationaal Gerechtshof in Den Haag zegt dat er mogelijk genocide door wordt gepleegd, legt Jonkman het pijnpunt uit. "Hij heeft nota bene zelf op granaten teksten geschreven waarmee hij heeft aangegeven dat hij hoopt dat ze hun werk doen."

'Smet op blazoen museum'

Maar The Rights Forum is niet tegen het Nationaal Holocaustmuseum. Integendeel, benadrukt de directeur: "Wij hebben ook een Joodse achterban, maar we vinden de komst van Herzorg een smet op het blazoen van het museum. Mijn app en mijn mail lopen helemaal vol met geschokte reacties van Palestijnen, maar ook van Nederlandse Joden."

Jonkman geeft aan dat zijn organisatie tegen alle vormen van racisme en genocide is. "De Holocaust moet zeker worden herdacht, zodat wij als mensheid nooit meer een volkerenmoord laten gebeuren. Maar dat is precies wat ons nu niet lukt."

'Waardevolle ceremonie houden'

Directeur Emile Schrijver van het Nationaal Holocaustmuseum noemt de huidige samenloop van omstandigheden 'wrang'. "We hebben jarenlang gewerkt om van dit museum een plek te maken waar je kunt leren en nadenken over wat het betekent als mensen hun menselijkheid wordt ontnomen."

"Ik hoop dat het de komende dagen ook daarover zal blijven gaan en dat we zondag een waardevolle ceremonie kunnen houden", zegt hij. Het nieuwe museum in Amsterdam wordt dan officieel geopend, een dag later gaat het museum open voor publiek.

Bron: ANP Het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam wordt zondag officieel geopend

Voor 7 oktober uitgenodigd

Bij de openingsceremonie zijn onder andere koning Willem-Alexander en demissionair premier Mark Rutte aanwezig, maar ook de Oostenrijkse bondspresident Alexander Van der Bellen en de Duitse bondsraadvoorzitter Manuela Schwesig. Dit omdat die landen (financieel) hebben bijgedragen aan het Nationaal Holocaustmuseum.

Ook Israël heeft meegeholpen en daarom is Herzorg als president van dat land ook uitgenodigd. "Hij komt speciaal voor de opening naar Nederland", zegt Schrijver daarover. "We hebben de uitnodiging al lang geleden naar Herzog verstuurd. Lang voor de aanslagen van Hamas op 7 oktober en wat daarop volgde."

Oorlog in Gaza

De museumdirecteur realiseert zich dat Herzogs bezoek door de oorlog in Gaza in een ander licht is komen te staan. Toch denkt hij er niet over om de uitnodiging in te trekken. "Deze man vertegenwoordigt het land Israël op zoveel manieren", legt hij uit.

"Hij vertegenwoordigt de Israëlische instellingen die documenten, foto's en videomateriaal aan ons ter beschikking hebben gesteld. Maar hij is ook onze gast omdat hij de vertegenwoordiger is voor het thuisland van alle mensen die de Holocaust overleefden en na de Tweede Wereldoorlog naar Israël emigreerden. In die rol heten wij hem welkom."