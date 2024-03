Drie Nederlandse militairen werden afgelopen week door Hezbollah-strijders aangehouden in Libanon. Volgens journalist Jaap van den Biesen is het opvallend dat dit zo is gelopen. "Als je die gebieden ingaat, moet je dat laten weten."

De militairen werden opgepakt in de Libanese hoofdstad Beiroet. Waar ze de Nederlandse ambassade ondersteunen. Ze zijn inmiddels weer vrijgelaten en maken het volgens de ambassade goed.

Een bolwerk van Hezbollah

De aangehouden militairen horen bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB). "Die militairen zijn hier al sinds oktober", vertelt journalist Jaap van den Biesen. De BSB is onderdeel van de marechaussee en wordt ingezet wanneer er snel en specialistisch optreden nodig is.

De drie militairen waren op verkenning in de wijk Dahieh, wat gezien wordt als het bolwerk van de militante organisatie Hezbollah in de hoofdstad. Wat de militairen daar precies deden is onduidelijk. Zeer waarschijnlijk waren ze evacuatieroutes aan het verkennen mocht het geweld tussen Israël en Hezbollah verder oplaaien.

Aangehouden, meegenomen en ondervraagd

Volgens Van den Biesen werden de militairen door strijders van Hezbollah aangehouden, meegenomen en ondervraagd. "Na tussenkomst van de Nederlandse ambassade werden ze overgedragen aan het Libanese leger. Sindsdien zijn ze weer op vrije voeten."

"Het is best opvallend dat dit zo is gelopen." Hij legt uit dat Hezbollah gezien kan worden als een overheid, ze hebben de macht in sommige gebieden van Libanon. "Als je die gebieden ingaat, moet je dat laten weten." Als hij voor reportages ook die wijken in gaat, moet hij zelf ook altijd toestemming vragen. "Als je er bent heb je binnen de kortste keren iemand van Hezbollah naast je. Als je kan laten zien dat je toestemming hebt is er vaak niks aan de hand."

Spanning om te snijden

Volgens Van den Biesen is het best mogelijk dat de militairen wél toestemming vroegen aan de Libanese regering, maar niet aan Hezbollah. "Dat kan ermee te maken hebben dat de Nederlandse overheid niet met Hezbollah praat, dus ook niet voor dit soort dingen."

"In Libanon is de spanning de afgelopen maanden om te snijden", vertelt hij. "Er is een dagelijkse uitwisseling van raketten tussen Hezbollah en Israël in het zuiden van Libanon. Daar vallen dagelijks doden bij." En die uitwisselingen worden steeds heviger. "Onlangs is een Hamas-kopstuk geliquideerd door een Israëlische drone in de wijk waar de Nederlandse militairen zijn aangehouden."

'De kans is groot dat de oorlog escaleert'

Het Nederlands reisadvies voor Libanon is door de oplopende spanningen ook rood, je wordt afgeraden erheen te gaan. "Dat heeft er ook mee te maken dat de kans groot is dat die oorlog escaleert en de ambassade moet overgaan naar het evacueren van Nederlanders." De militairen zijn er volgens hem vooral om de ambassade dan te helpen.

Van den Biesen denkt dat deze militairen er nu al zijn om een herhaling van Kabul uit 2021 en Soedan van vorig jaar te vermijden. "Dat zijn evacuaties die heel moeizaam verliepen. Waarbij de spanning in het land ineens omsloeg." Maar hij verwacht niet dat het zo ver gaat komen. "Hezbollah zit niet te wachten op een oorlog, alles wat die kans groter maakt zullen ze proberen te vermijden."