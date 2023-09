Tientallen kinderen werden afgelopen weekend samen met hun ouders aangehouden bij de klimaatdemonstratie op de A12. Pedagoog Micha de Winter waarschuwt voor de druk die ouders hun kinderen - vaak onbedoeld - opleggen om mee te doen. "Willen ze dit zelf?"

Afgelopen zaterdag zijn er 2.400 aanhoudingen verricht rond de blokkade van de A12. Tientallen van deze arrestanten waren jonger dan 18 jaar. Dat resulteerde in enkele meldingen bij Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld.

Jeugdjournaal

Rejo Seegers nam zijn dochter Vera (10) nu drie keer mee naar een demonstratie en Vera is al twee keer gearresteerd. "Ik heb geen functie binnen Extinction Rebellion", benadrukt Rejo. "Ik ben een burger die zich zorgen maakt en we hebben het thuis over acties voor het klimaat. Toen mijn dochter kinderen op het Jeugdjournaal zag die meededen aan de acties wilde ze dat zelf ook."

"We zitten daar op die snelweg en willen daar niet vanaf voordat onze eisen zijn ingewilligd. Dus totdat de subsidies op fossiele brandstof stopgezet worden. Maar de politie wil na verloop van tijd die snelweg weer vrijmaken en vraagt ons of we weg willen gaan", vertelt de vader.

Voorbereid op waterkanon

Het is een vreedzaam protest tot dan toe, Vera tekent met krijt op het asfalt. En dan wordt het waterkanon ingezet. "We worden vervolgens naar het ADO stadion gebracht. Daar wordt iedereen in vrijheid gesteld behalve de minderjarigen en hun vertegenwoordigers. Volgens de politie is dat om vast te kunnen stellen dat iedereen een volwassen begeleider heeft."

Het waterkanon raakte Vera ook, vertelt haar vader Rejo. "Ik maak me daar wel zorgen over. De vorige keer heeft ze een helm op gehad, deze keer zat ze een beetje achter mij. En het raakt haar natuurlijk ook op een emotionele manier omdat het best een heftige actie is met zo'n waterkanon. Ik heb haar ter voorbereiding de beelden laten zien van de corona-demonstrant destijds, van een een vrouw die heel heftig wordt geraakt door een waterkanon. Ze vond dat niet rechtvaardig."

'Niet goed snik'

Wim Groeneweg van politiebond ACP vindt dat ouders hun kinderen niet mee moeten nemen. Alleen al vanwege de inzet van het waterkanon is het een onveilige situatie waar volwassenen een minderjarige in brengen. "Je weet dat de politie daar geweld kan gebruiken. En als je daar je kind bewust in een onveilige situatie brengt, dan ben je niet goed snik wat mij betreft."

"Klimaat is ontzettend belangrijk, maar de veiligheid van je kinderen is nog veel belangrijker", zegt Groeneweg. "Wij hebben de plicht om melding te maken van onveilige situaties die bedreigend zijn voor een kind. Het is dus heel terecht dat de politie ook in enkele gevallen melding heeft gedaan bij Veilig Thuis."

Willen kinderen het zelf?

Pedagoog Micha de Winter heeft ook een kritische kijk op de aanwezigheid van minderjarigen bij de bezetting van de A12. "Je moet niet te snel denken dat die kinderen nu eenmaal vanuit zichzelf bij het klimaat en de actie betrokken zijn", zegt hij.

"Juist kinderen kunnen ook ingezet worden voor actie door de ouders, een soort symboolpolitiek. Ik als pedagoog vraag me af: willen die kinderen dit zelf of worden ze gemanipuleerd?"

Geen onderscheid maken

Een woordvoerder van Veilig Thuis heeft meteen gezegd dat ze niets gaan doen met de meldingen "Als demonstreren de enige grond voor de melding is, vinden we dat geen reden voor verder onderzoek." zegt woordvoerder Onno Aerden in NRC. Ook hierbij plaatst De Winter een kanttekening "Bij Veilig Thuis zeggen ze: dit is geen kindermishandeling. Maar zij moeten ook oppassen dat je geen onderscheid maakt ten opzichte van andere situaties omdat ze het doel van zo'n demonstratie begrijpen."

Hij vervolgt: "Het is namelijk wel zo dat er kinderen zijn opgepakt, samen met hun ouders. Dat zou in andere omstandigheden wél aanleiding zijn voor onderzoek door Veilig Thuis. Wat mij betreft hoeft de politie niet meteen melding te maken bij Veilig Thuis. Maar ik vind ook dat de politie de ouders er wel een paar vragen over kan stellen."