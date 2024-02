Geen voedsel, geen medicijnen, geen school en geen onderdak. Voor veel kinderen in Gaza is dit de realiteit. En nu wil Israël mogelijk een grootschalig offensief starten. "Ieder kind is getraumatiseerd", zegt Juliette Verhoeven van Save the Children.

610.000 kinderen in Rafah hebben nauwelijks tot geen toegang tot de basisbehoeften. Israël wil in die stad, waar op dit moment in totaal bijna anderhalf miljoen Gazanen zitten, een grootschalig offensief starten.

Opnieuw vluchten

"Ze kunnen nergens naartoe", laat humanitair adviseur Juliette Verhoeven, van Save the Children, weten. "Toch worden ze wel gedwongen om opnieuw op de vlucht te gaan, vanwege de aangekondigde bombardementen van Israël, maar er zijn op dit moment geen veilige plekken in Gaza."

Save the Children zit zelf ook in het gebied om kinderen te helpen, maar hulp bieden is haast onmogelijk. "Veel kinderen zitten in geïmproviseerde tentenkampen. Dat is erg onveilig."

Vier oorlogen

Het is niet de eerste keer dat kinderen in de regio te maken hebben met oorlogen. Verhoeven noemt de kinderen daarom ook heel bijzonder. "Ieder kind onder de 18 heeft al vier oorlogen meegemaakt."

De grenzen zijn 17 jaar geleden geblokkeerd, toen Hamas aan de macht kwam in de Gazastrook. "Ze zitten in een openluchtgevangenis. Heftiger kunnen we ons niet voorstellen en dat terwijl het de komende dagen waarschijnlijk veel erger gaat worden."

'Ervan overtuigd dat ze doodgaan'

2 jaar geleden deed Save the Children onderzoek naar de mentale gezondheid van de kinderen in Gaza. Daaruit bleek dat zij erg gestrest waren, sociale problemen ervaarden en moeilijk konden meekomen op school. Onlangs gaven ze vervolg aan dat onderzoek waaruit bleek dat niet 'een grote groep' kinderen psychische problemen ervaart, maar dat alle kinderen getraumatiseerd zijn op dit moment.

"De weerbaarheid van de kinderen in Gaza is eigenlijk altijd vrij hoog geweest, ook gezien wat ze allemaal hebben meegemaakt. Maar dat is nu toch wel gebroken", zegt Verhoeven. "We hebben niet eerder gezien dat een gewapend conflict zo'n grote impact heeft op zo'n korte termijn op kinderen. Kinderen zijn niet alleen bang om dood te gaan, ze zijn ook overtuigd dat ze doodgaan."

Kinderen in Israël

Maar volgens Hamish Young, de noodhulpcoördinator van VN-kinderorganisatie Unicef, moeten we de trauma's die de kinderen in Israël hebben opgelopen ook zeker niet onderschatten.

"De aanslagen die op 7 oktober hebben plaatsgevonden zullen psychologische littekens hebben achtergelaten op de Israëlische kinderen", zei hij deze week tegen de Volkskrant. "Hoewel zij waarschijnlijk wel psychologische hulp kunnen krijgen."

'Ontspanning bieden'

Er komt heel weinig hulp binnen in Gaza, weet Verhoeven van Save the Children. "Wij proberen ervoor te zorgen dat de hulp die er geboden wordt, terechtkomt bij kinderen en gezinnen die dat het hardst nodig hebben."

"We hebben op een paar plekken ook een lichte vorm van opvang voor kinderen georganiseerd, waarbij kinderen bij elkaar kunnen komen om in ieder geval nog enige vorm van ontspanning te krijgen. Maar dit is natuurlijk lang niet genoeg."

Safe house in Gaza

Sinds een paar weken heeft de hulporganisatie een zogenoemd 'safe house' opgezet in Gaza. "Dat is een plek waar collega's kunnen overnachten en waar ook hun gezinnen kunnen verblijven. Dat maakt het makkelijk om ons werk te kunnen doen", legt Verhoeven uit.

Maar ook daar blijft het onveilig. Afgelopen zondag werd de safe house opgeschrikt door een bombardement in de buurt, op 100 meter afstand. "Iemand is lichtgewond geraakt, verder is er alleen glas gesprongen. Dat hebben we de volgende ochtend met z'n allen opgeruimd."

Bekijk ook Wordt er onderzoek gedaan naar oorlogsmisdaden door zowel Israël als Hamas? En andere vragen over de oorlog beantwoord

'Staakt-het-vuren enige oplossing'

Wat doen we als het grondoffensief is gestart? Dat is de vraag waar Save the Children druk mee bezig is te beantwoorden. "Maar eigenlijk hebben wij daar ook geen goed antwoord op, omdat we niet weten waar de mensen naartoe zullen gaan. De kans is groot dat de mensen die gedwongen worden om weer te vertrekken, naar het kustgebied gaan. Dat is voor ons ook heel moeilijk te bereiken."

Voor Verhoeven is er maar een oplossing mogelijk: een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. "We kunnen de kinderen alleen maar hoop bieden door ze daadwerkelijk te bereiken met hulp. En we hopen echt dat de druk op Netanyahu groot genoeg zal zijn om te zorgen dat hij hier niet mee doorgaat."