Gezonde kinderen die dat willen, kunnen zich laten inenten met Pfizer. Dat adviseerde de Gezondheidsraad vandaag. Maar niet alle artsen zijn het daarmee eens.

Het is zo goed als zeker dat demissionair minister Hugo de Jonge het advies van de Gezondheidsraad overneemt. In de VS en Canada worden jongeren al gevaccineerd en ook in Duitsland, Polen, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Italië kunnen jongeren tussen de 12 en 17 jaar oud deze zomer een prik krijgen.

'Kans op nieuwe maatregelen kleiner'

De Gezondheidsraad komt met dit advies, omdat kinderen in sommige gevallen erg ziek kunnen worden van corona. Ook kan het vaccineren van tieners leiden tot "minder viruscirculatie", waardoor de kans kleiner wordt dat er opnieuw beperkende maatregelen nodig zijn, waar juist jongeren last van hebben. Zoals quarantaine voor schoolklassen of complete sluiting van scholen.

Daarnaast heeft de hele bevolking er baat bij, als ook jonge mensen van 12 tot en met 17 gevaccineerd worden, zegt de Gezondheidsraad. De kans dat er in de herfst of winter een volgende golf komt, wordt namelijk kleiner als meer mensen gevaccineerd zijn.

Kritisch op advies

Niet iedereen kan zich vinden in het advies. De Stichting Artsen Covid Collectief, waar verschillende artsen en andere zorgprofessionals bij aangesloten zijn, is zeer kritisch op het inenten van gezonde kinderen. Volgens het collectief ontbreekt het aan onderzoek en wetenschappelijk bewijs voor de werking van het vaccin bij kinderen.

Huisarts Bart van Tienen, die aangesloten is bij de stichting, is van plan alle kinderen in het bestand van zijn huisartsenpraktijk een brief te sturen. Naar eigen zeggen om hen te informeren. In de brief zegt hij dat hij zich vooral zorgen maakt over wat er nog niet bekend is over de huidige coronavaccins.

Zelf kiezen

Van Tienen maakt zich zorgen over de bijwerkingen van vaccins op de lange termijn, "die zijn nog niet bekend, onderzoeken zijn er nog niet." Een ander argument is dat, zo zegt hij, "nog niet bekend is of vaccins beschermen tegen besmettelijkheid en zo ja, in welke mate."

Overigens benadrukt Van Tienen dat hij geen keuzes voor zijn patiënten wil maken. "Vanzelfsprekend moet je uiteindelijk zelf of samen met je ouders de keuze maken om je wel of niet te laten vaccineren."

Bijwerkingen

Volgens de Gezondheidsraad kunnen er inderdaad bijwerkingen optreden bij kinderen van 12 tot en met 17 jaar, als ze zich laten inenten. De raad noemt die over het algemeen 'matig en niet van lange duur'.

Maar bijwerkingen zijn niet uitgesloten. Er zijn meldingen bij 1 op de 15.000 van een ontstoken hartspier en een ontstoken hart zakje. Dat wordt vooral bij jongens gemeld. Dit komt vaak voor bij coronapatiënten en zou vanzelf weer over moeten gaan. Het is volgens de Gezondheidsraad nog onduidelijk of de bijwerkingen het gevolg zijn van de vaccinatie.

Steeds meer informatie over veiligheid

Károly Illy, OMT-lid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) was eerder nog terughoudend over het inenten van jongeren tussen de 12 en 17 jaar, maar vindt het nu toch een goed idee. "Ten eerste omdat we zien dat het vaccineren van tieners een belangrijke bijdrage levert aan het indammen van de deltavariant."

"Ten tweede is er meer duidelijkheid en onderzoek over de veiligheid van het vaccin bij tieners. In Amerika zijn er al miljoenen tieners gevaccineerd. En er zijn bijwerkingen gemeld, maar niet zo dusdanig dat er een reden is om terughoudend te zijn", zegt Illy.

De vaccinatiegraad

"Gebruik tieners niet als immunologisch schild", waarschuwt huisarts van Tienen. Zijn we kinderen aan het vaccineren om ouderen te beschermen? "Een ethisch dilemma", zegt Illy. "Als iedere volwassene zijn burgerplicht zou doen, zou je de tieners misschien niet hoeven te vaccineren. We leven nou eenmaal in een wereld waarbij iedereen zelf kan beslissen of je een vaccin neemt. Toch is het heel belangrijk om die vaccinatiegraad te halen."

Illy zegt dat in het najaar weer een piek wordt verwacht door de deltavariant. "De modellen wijzen echt uit dat als we kinderen vaccineren, de piek in het najaar minder hoog is."