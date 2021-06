Wel of niet vaccineren bij tieners? Het hangt ervan af, zegt kinderarts en OMT-lid Károly Illy, of het voor belemmeringen gaat zorgen. Het zou daarom nu nog te vroeg zijn om hier een eenduidig advies over te geven.

Jongeren vanaf 12 jaar met een kwetsbare gezondheid moeten met voorrang gevaccineerd worden. Dat advies nam minister Hugo de Jonge begin deze maand over van de Gezondheidsraad. Maar de vraag is of ook gezonde kinderen tussen de 12 tot 18 jaar gevaccineerd moeten worden.

Vraagtekens

"Ik heb er vraagtekens bij of dat echt nodig is", zegt kinderarts en OMT-lid Károly Illy over het vaccineren van gezonde kinderen vanaf 12 jaar. "Het kan zijn dat het nodig is om de vaccinatiegraad hoog genoeg te krijgen, om bijvoorbeeld scholen open te kunnen houden of zodat tieners weer leuke dingen kunnen gaan doen."

Voor hun gezondheid hoeven de meeste tieners geen vaccin te nemen, zegt Illy. "Zo'n vaccinatie doe je niet zozeer voor die kinderen zelf, want ze worden nauwelijks ziek van het virus." Dat is volgens hem een verschil met andere vaccins, zoals die tegen de mazelen, bof of rode hond. "Die geef je echt om het kind te beschermen."

'Samenleving beschermen'

"Als je een coronavaccin geeft aan gezonde kinderen vanaf 12 jaar doe je dat om de samenleving te beschermen", vertelt Illy. "Dat hebben we wel vaker gedaan, bijvoorbeeld bij het sluiten van de scholen. Dat hebben we ook niet gedaan omdat het zo goed was voor de kinderen. Heel veel kinderen hebben daar last van gehad, maar we deden het ter bescherming van de samenleving."

Zo'n afweging tussen individu en samenleving moet ook in dit geval gemaakt worden. Misschien wordt dan besloten dat ook gezonde kinderen zich kunnen laten vaccineren, zegt Illy. "Maar daar moet je wel zorgvuldig mee omgaan."

Belemmeringen

Maar een vaccinatie kan ook in het belang van de kinderen zelf zijn, als het hen anders straks belemmering geeft: "Het kan toch niet zo zijn een volledig-gevaccineerde 20-jarige straks overal naartoe kan en dat een 17-jarige alleen naar een festival kan nadat hij eerst een negatief testresultaat heeft overhandigd. Dat lijkt me niet goed."

"Als tieners straks alleen met een negatief testresultaat naar een festival, theatervoorstelling of naar school kunnen dan hebben we wel een probleem te pakken", zegt Illy. "Daar moeten we heel serieus mee omgaan."

'Geen zorgen over veiligheid'

Ouders hoeven zich volgens de kinderarts geen zorgen te maken over de veiligheid van een coronavaccin bij hun kind. "Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft het vaccin van Pfizer veilig bevonden. Anders zouden we het ook niet geven aan kwetsbare kinderen."

Toch zou Illy nog niet adviseren om het vaccin aan gezonde kinderen te geven. "Ik zou zeggen: wacht nog even tot er meer duidelijkheid is over of het nodig is en welke belemmeringen er gaan gelden als kinderen niet gevaccineerd worden."

Zelf beslissen, maar ga in gesprek

De kinderarts adviseert ouders om over de vaccinatie te praten met hun kinderen: "16 en 17-jarigen kunnen bij wijze van spreken zelf een besluit nemen, maar voor jongere kinderen is het goed om in gesprek te gaan. Bespreek de meerwaarde van een vaccinatie."

De Gezondheidsraad komt eind juni met een advies over het vaccineren van gezonde kinderen vanaf 12 jaar. "Het is nu nog te vroeg om er iets over te zeggen, want ik weet nog niet wat het advies gaat zijn", zegt Illy. "Maar als dat advies straks positief is dan zou ik zeggen doe het. Daar is dan goed over nagedacht, de Gezondheidsraad weegt alle aspecten af."