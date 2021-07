Anti-vaxxen is een hoge nieuwe binnenkomer in de lijst met afknappers van jonge singles. 43 procent van hen date niet met iemand die niet gevaccineerd is en dat ook niet wil. Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel.

Het is niet dat jonge singles bang zijn om corona te krijgen van iemand die niet gevaccineerd is, maar ze denken dat de kans vooral groot is dat ze verschillende overtuigingen hebben en daarom niet klikken. Wel benadrukken veel ondervraagden dat ze het begrijpen als iemand zich om medische redenen niet laat prikken. Iemand schrijft in het onderzoek: "Als het om een medische reden is, logisch. Maar anti-vaxxers zijn geen match voor mij. Dan staan we anders in het leven."

Eigen keuze

Voor ruim een derde (37 procent) is het geen probleem als hun date zich niet laat vaccineren. Veel van die singles vinden vooral dat iedereen zelf moet kunnen kiezen om wel of niet gevaccineerd te worden. Een enkeling geeft aan juist niet te willen daten met iemand die wél gevaccineerd is. "Ik ben zelf ook niet gevaccineerd en heb daar heel bewust voor gekozen."

Nog eens 20 procent is er nog niet uit of ze met een ongevaccineerd iemand willen daten. In deze groep gaat het vooral om de onderbouwing voor die keuze: "Als iemand maar gewoon een beetje kan onderbouwen zonder gelijk te claimen dat iedereen microchips en gentherapie ingespoten heeft gekregen, maakt het me verder echt niet uit of iemand zich wel of niet heeft gevaccineerd", zegt een ondervraagde.

Weinig angst voor besmetting tijdens zoenen

Bang om corona op te lopen tijdens het zoenen of seks met hun date, zijn de meeste jonge singles in het onderzoek niet (67 en 63 procent). Zij vertellen dat ze de ander vaak al wat beter kennen en dus vertrouwen.

Daarnaast maken ze zich minder zorgen, omdat het aantal besmettingen op het moment van peilen, begin juli, niet zo hoog lag en steeds meer mensen een vaccinatie hebben gehad. "Ik ben eerlijk gezegd banger om een soa op te lopen", schrijft iemand.

Meer seks na corona

Uit het onderzoek blijkt verder dat het seksleven van jonge singles sterk heeft geleden onder anderhalf jaar coronatijd. Het is nog onduidelijk wat de huidige explosie aan besmettingen betekent voor de 'summer of love', maar veel jonge singles (43 procent) geven aan dat ze deze zomer meer seks willen dan ze in coronatijd hebben gehad.

Een derde van de deelnemers (31 procent) was niet tevreden met hun seksleven tijdens de pandemie. "Waar moest ik mensen ontmoeten? En datingapps zijn niet mijn ding", schrijft iemand.