Een nieuwe liefde vinden tijdens corona, dat viel voor velen niet mee. Videobellen en dates op afstand werkten lang niet voor iedereen. Dus nu het weer kan, staan singles te popelen om elkaar in het echt te ontmoeten.

Singles staan op dit moment veel meer open voor de liefde dan een paar maanden geleden, merkt ook datingcoach Denise Janmaat. "Er is veel date-activiteit nu, ik hoor ze vaak zeggen: 'Kom maar op met die liefde'."

Niet nóg een lockdown alleen

Veel singles zijn er het afgelopen jaar achtergekomen wat ze nodig hebben, ziet relatietherapeut Nynke Nijman. "Ze hebben zichzelf beter leren kennen en weten wat ze in een relatie zoeken." Wat ook meespeelt, zegt zij, is dat niet iedereen zin heeft om nóg een lockdown alleen te zitten.

Volgens Nijman is daten door corona niet blijvend veranderd, maar kan het wel anders voelen. "We hebben zo weinig prikkels gehad dat we gevoeliger zijn voor elke vorm van prikkeling. Het stukje: hoe maak je contact met vreemden zal een stuk spannender zijn."

Snel afspreken

Mensen blijven elkaar, net als voor en tijdens de coronacrisis, online ontmoeten. "Het echte contact is ontzettend fijn, maar de kans dat je iemand tegenkomt in het echt en dat diegene beschikbaar is, is relatief kleiner dan wanneer je online weet dat de mensen die je bekijkt beschikbaar zijn", zegt Nijman.

Datingcoach Janmaat moedigt singles aan om elkaar zo snel mogelijk in het echt te ontmoeten. "Zolang je achter een schermpje zit, gebeurt er niks. Als je samen een terrasje pakt, zie je hoe de ander reageert op situaties, gebeurt er eens wat en switch je makkelijker van gespreksonderwerp."

Geen eindeloze vleeskeuring

En daar zijn ze het bij dating-app Breeze helemaal mee eens, het motto van de app is dat mensen elkaar zo snel mogelijk in het echt zien. Er verschijnt dan ook geen chatfunctie, maar een datumprikker als je een match hebt "Pas als je de eindeloze vleeskeuring en chatgesprekken verlaat en naar een daadwerkelijke ontmoeting gaat zie je of er echt een klik is", zegt mede-oprichter Marsha Goei.

Volgens haar heeft corona ervoor gezorgd dat mensen sneller van het digitale gedoe af willen dan daarvoor. "We hebben ons met z'n allen gerealiseerd dat videobellen zeker niet alles is en we graag menselijk contact willen. Sinds de horeca weer open is groeien we ineens heel hard."

Actieve dates

Naast dat mensen sneller op date gaan is er nog iets veranderd, weet datingcoach Denise Janmaat: singles kiezen, mede dankzij corona, eerder voor een actieve date. "Mensen gaan nog steeds wandelen en fietsen of kiezen bijvoorbeeld voor een tentoonstelling in het museum. Ze merken dat het actieve daten toegevoegde waarde heeft, het is ontspannender."

En nog iets: daten via een datingapp is meer geaccepteerd geworden. Dat blijkt uit een onderzoek van Breeze in samenwerking met Studeersnel. "Het was de enige optie die je had en daardoor is het veel meer mainstream geworden om op die manier liefde te vinden."

Niet te hard van stapel lopen

Relatietherapeut Nynke Nijman heeft nog wel een waarschuwing voor de tortelduifjes die nu volop gaan daten. "Je moet jezelf beschermen om er niet volledig in meegesleept te worden. Mensen lijken eerder verliefd te worden, maar of dat echt verliefdheid is of gewoon een hele positieve reactie op een setting, dat is iets om op te letten."

Maar het kan ook iets positief zijn. "Voor mensen die altijd heel kritisch zijn is het scherpste randje er nu juist af en zullen ze eerder voelen dat ze het leuk hebben met iemand, waar ze anderhalf jaar geleden niet eens mee op date zouden zijn gegaan, omdat die persoon niet voldeed aan het eisenlijstje."