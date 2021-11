Jonge singles zitten niet te wachten op nieuwe coronadates. Maar met de terugkeer van de anderhalvemeter en de dreiging van strengere maatregelen, verwachten ze dat het moeilijk wordt om af te spreken of nieuwe mensen te leren kennen.

De grootste groep jonge singles (48 procent) is negatief gestemd als het gaat om daten in de komende maanden. Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, onder zo'n 750 vrijgezelle jongeren van 16 tot en met 34 jaar oud.

Spontaniteit onmogelijk

"Ik wil gewoon spontaan iemand tegenkomen, maar dat wordt in coronatijd onmogelijk gemaakt", schrijft een deelnemer.

Terugdenkend aan hoe daten eerder in de coronacrisis ging, ziet het overgrote deel (85 procent) het niet zitten om online op date te gaan. Ook willen zes op de tien (60 procent) geen anderhalve meter afstand houden op het eerste afspraakje.

'Een digitale date werkt niet'

Iemand schrijft hierover: "Een digitale date werkt voor mij niet. Ik wil de fysieke aantrekking voelen en dat lukt niet vanachter een beeldscherm. Ik wil iemand in het echt kunnen zien en spreken, zodat ik iemand 100 procent kan ervaren."

De typische coronawandeldate zien de meesten nog wel als optie: 84 procent staat daarvoor open. Zeker als dating-spots als de horeca weer zouden moeten sluiten.

Bekijk ook Daten op dit moment moeilijk? Lisa vond haar vriend juist in coronatijd

Geen vaccin, geen date

De vraag of iemand wel of niet gevaccineerd is, speelt ook een rol waar het om daten gaat. De grootste groep gevaccineerde jonge singles (59 procent) zou niet willen daten met iemand die geen prik heeft gehad en die ook niet van plan is te halen. Ze denken niet dat ze op dezelfde golflengte zouden zitten met een ongevaccineerde date.

"Als iemand zich bewust niet laat vaccineren, geeft mij dat een bepaald beeld van een persoon. Diegene heeft dan vast meer waarden die lijnrecht tegenover die van mij staan. Dat zou nooit kunnen werken", schrijft een deelnemer. Anderen zeggen dat ze geen zin hebben in een discussie over het coronavaccin tijdens hun afspraakjes.

Onpraktisch

Een aantal vindt het vooral onhandig, omdat de ander moet testen voor typische date-locaties als de kroeg of bioscoop. "Dan kan je bijna niks leuks ondernemen in deze tijd, zeker niet met 2G op komst." Wel benadrukken velen dat ze het begrijpen als iemand zich om medische redenen niet laat prikken.

Afgelopen zomer zeiden vier op de tien jonge singles (43 procent) nog dat ze niet op date zouden willen met iemand die geen vaccinatie neemt. Het verschil is wel dat toen nog niet iedereen die dat wilde een prik had kunnen krijgen.

Bekijk ook Elkaar sneller in het echt ontmoeten en actievere afspraakjes: corona heeft daten veranderd

Prik niet het belangrijkste

Een derde van de gevaccineerde jonge singles (34 procent) zou nu wel afspreken met iemand die ongevaccineerd is. Ze vinden dat iedereen zelf moet weten of ze wel of geen prik in hun arm laten zetten en dat dit niet het belangrijkste is aan een potentiële partner.

"Ik vind iemands vaccinatiestatus totaal niet relevant", zegt een deelnemer. En een ander: "Ik ben nog nooit op iemand gevallen of afgeknapt door wat er in het gele boekje staat. Daar verandert de coronacrisis niks aan."