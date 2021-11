Ze hebben ooit in de zorg gewerkt en zijn nu weer hard nodig: zorgreservisten. Annemieke, Brian en Bart helpen in het ziekenhuis en het verpleeghuis, naast hun pensioen of gewone werk. "Het personeel draagt ons op handen. We voegen echt iets toe."

Nu corona weer flink huishoudt doen steeds meer zorginstellingen een beroep op de Nationale Zorgreserve. Deze poule van zorgreservisten bestaat uit (ex-)verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden die in crisistijden kunnen bijspringen.

'Het geeft de collega's rust'

Bart Hilt (62), van oudsher brandweerofficier, werkt bij de vrijwillige politie en op de ambulance. Hij is met vroegpensioen, maar zit absoluut niet op zijn handen. Sinds kort springt hij ook bij op de covid-afdeling van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. "Ik wil het zorgpersoneel ondersteunen. Dat geeft de collega's rust en daar doe ik het voor. Ik heb ook echt het gevoel dat ik erbij hoor."

Bart denkt dat die Nationale Zorgreserve vandaag de dag onmisbaar is. "Er is de afgelopen 10 jaar aardig afbreuk aan de zorg gedaan. Ik wil graag mijn steentje bijdragen. Ik doe het voor de mensen hier, niet voor de politiek."

Indrukwekkende beelden

Ook Annemieke Ooyen (48) meldde zich aan: "De beelden van corona in de eerste golf kwamen zó binnen. Mensen kregen geen bezoek en stierven in eenzaamheid. Ik wilde helpen."

Annemieke werkt als flexwerker in de gehandicaptenzorg, waar ze mensen begeleidt. Ze startte haar opleiding ooit als verpleegkundige in het ziekenhuis en dus meldde ook zij zich aan om extra uren op de covid-afdeling van het ziekenhuis te gaan werken. "Het maakt me niet uit wat ik doe. Alle beetjes helpen om collega's te kunnen ontlasten. Of ik nou billen sta te wassen, po's sta te legen, controles doe of koffie breng. Het maakt me niet uit."

Tijdrovende dingen doen

De zorgreservisten worden ingezet op allerlei plekken. Niet alleen in het ziekenhuis, ook in de gehandicaptenzorg, de thuiszorg en de ouderenzorg. Zo ging Brian Stuivenberg (30) naast zijn werk als kwaliteitsadviseur in de GGZ aan de slag in een verpleeghuis.

"Het is crisistijd en ik heb een achtergrond in de zorg. Ik vind het belangrijk om iets te kunnen betekenen." Sinds kort werkt hij een dag in de week in het verpleeghuis. "Ik weet wat het is als er geen personeel is. Ik kan dingen doen die veel tijd kosten, zoals de was doen, in de huiskamer zijn of de bedden opmaken."

Bron: EenVandaag Brian in gesprek met een bewoner van het verpleeghuis

Tijdelijk

De Nationale Zorgreserve is niet bedoeld als middel om het structurele tekort in de zorg op te lossen. Het wordt alleen ingezet in tijden van crises zoals een pandemie.

Brian, Bart en Annemieke zullen dan ook echt maar tijdelijk worden ingezet als reservist. "Er is zo'n golf aan patiënten nu, iedereen zet alles op alles", vertelt Annemieke.

Er echt zijn voor patiënten

Soms voelt het zelfs luxe om reservist te zijn, omdat je niet van het ene naar het andere bed hoeft te rennen, zegt ze. "Ik kan even gaan zitten naast een patiënt, een aai over de bol geven, de hand vasthouden. Daar draait het vaak om. Soms zit ik er alleen maar bij en zorg ik dat iemand die niet meer beter wordt rustig kan gaan."

Ze krijgt er zelfs energie van. "Als je verschil kunt maken in dat team dat zo hard werkt. Die blik in de ogen van het personeel: 'Fijn dat je er bent'. Dan doen we het goed. Ik hoop dat mensen denken: dat wil ik ook. Samen sta je sterk en kun je echt het verschil maken."