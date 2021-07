De Belgische viroloog Marc van Ranst heeft een bewogen tijd achter de rug. Door doodsbedreigingen zat hij ondergedoken in een safe house. Toch staat hij vooral te kijken van hoe massaal de steun was voor de bedreigingen aan zijn adres.

Door zijn werk en media-optredens groeide Van Ranst uit tot een bekendheid in België, maar ook in Nederland. Aan het begin van de coronacrisis werd hij nog onthaald als held, en werd er zelfs geapplaudisseerd voor zijn huis. "Maar je weet één ding zeker: dat mensen de messen van de guillotine dan al scherpen. Zo gaat dat altijd, bij elke epidemie."

Dood wensen

Volgens Van Ranst zoeken mensen in zo'n situatie uiteindelijk altijd een boosdoener. "Vaak is dat degene die er heel veel informatie over geeft. Uiteindelijk wordt de weerman of weervrouw verantwoordelijk voor het slechte weer. Dat is onvermijdelijk."

En al verbaast het hem niet, toch stoort hij zich aan hoe snel mensen hun mening uitstorten op social media. "En het gemak waarmee mensen je dood wensen, dat is niet iets waar je licht over gaat."

Safe house

Het bleef niet bij alleen online bedreigingen. Militair Jürgen Conings verdween half mei zwaarbewapend, na meerdere bedreigingen aan het adres van Van Ranst. De viroloog, zijn vrouw en hun 12-jarige zoon werden daarop overgebracht naar een safe house. "Dat mensen je dood wensen, dat komt dagelijks voor. Nog steeds. Maar dat iemand over oorlogswapens en raketwapens beschikt, dat verwacht je niet."

"Ze plukken je van je werk en een uurtje later zit je in een safe house. Dat was erg vervelend, vooral voor mijn zoon. Een 12-jarige hoort buiten te spelen en niet in een safe house te zitten." Van Ranst en zijn gezin brachten er uiteindelijk een maand door, totdat Conings eind juni dood werd gevonden in een bos.

'Een hele rare wereld'

Opvallend genoeg spraken duizenden Belgen hun steun uit voor Conings en zijn geplande aanslag. Er werden zelfs meerdere stille tochten voor de militair georganiseerd.

"Dat ga ik nooit begrijpen", vertelt Van Ranst. "Eén extremist, die misschien posttraumatische stress heeft, dat kan je ergens wel begrijpen. Maar 50 duizend mensen die hun steun betuigen aan Jürgen Conings en zeggen dat ze het heel normaal vinden dat Marc van Ranst dood moet, dat is een hele rare wereld."

Jaren 30

De afgelopen tijd heeft hem veel inzicht gegeven in zijn medemens. "Ik ben er de jaren 30 van de vorige eeuw veel beter door gaan begrijpen. Men kan hele lieve, brave mensen hele enge dingen laten zeggen, en misschien wel laten doen."

"Wanneer je de mensen opzoekt die zeggen dat ze je willen doden, dan zie je daar hele lieve oma's en opa's tussen, met poezen en honden. Dat lijken hele brave mensen, maar daar komt dan de grootste bagger uit. Wij mensen kunnen hele gekke dingen doen."