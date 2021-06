Paniek in Antwerpen gisteravond, want daar moesten de gebouwen van DPG Media worden ontruimd. Dat gebeurde na dreiging van een rechts-extremistische groep uit Nederland. "Ze wilden viroloog Marc van Ranst opsporen en aanpakken."

Gisteravond moest het gebouw van DPG Media in Antwerpen halsoverkop worden ontruimd. Faroek Özgünes, misdaadjournalist en presentator bij VTM Nieuws, was aanwezig tijdens de ontruiming. "Het was best spannend gisteravond. Rond 17.30 uur kregen we via het omroepsysteem te horen dat we het gebouw moesten verlaten. Toen we allemaal beneden kwamen stonden we oog in oog met gewapende politiemensen en die hebben ons begeleid naar een veilige plaats. Pas later kregen we te horen wat er precies aan de hand was."

'Geen idee waar Van Ranst is'

Een groep mensen zou vanuit Nederland onderweg zijn naar Antwerpen, naar mediabedrijf DPG. Ze zouden op zoek zijn naar het adres van de Belgische viroloog Marc van Ranst. Van Ranst zit sinds kort ondergedoken, nadat de Belgische militair Jürgen Conings hem bedreigde. Conings is al meer dan een week spoorloos en is zwaarbewapend.

"Die mannen hadden de bedoeling om onze bekendste viroloog op te sporen. Maar wij hebben totaal geen idee waar Van Ranst zich nu al een week schuilhoudt. We hebben telefonisch contact, maar wij weten niet waar hij is", zegt Özgünes. Uiteindelijk bleek iemand uit die extremistische groep zelf de politie te hebben gewaarschuwd, waardoor het pand werd ontruimd.

Er wordt over 2 groepen gesproken

Er is onduidelijkheid over welke Nederlandse groep de bedreigingen zou hebben geuit. Eerder vandaag schrijven media dat het zou gaan om een groep genaamd Dutch Anonymous Freedom Fighters. Zij ontkennen tegen EenVandaag enige betrokkenheid. "Ik schrik hier van. Bedreiging? Ik zeker niet en weet ook niet wie er voor de rest hier bij zit", laten de groep via Facebook weten. "Ik weet niks en heb ook helemaal geen interesse in het adres van zo'n iemand."

Volgens een 'informele politiebron' van VTM gaat het om een andere groep, die zich op Facebook Freedom Fighters The Netherlands noemt. EenVandaag heeft deze groep ook om een reactie gevraagd, maar die heeft niet gereageerd.

Lees ook arrow-right België worstelt met extremistische militairen

Anti-overheid

Willem Wagenaar, onderzoeker bij de Anne Frank Stichting, volgt de berichtgeving over de bedreigingen aan het Belgische adres. "Wat opvalt is dat die laatste groep (Freedom Fighters The Netherlands, red.) heel erg fel anti-overheid is. In die zin kijk ik er niet van op dat vanuit dit soort groepen, radicalisering plaatsvindt", zegt hij.

Het is ook niet voor het eerst dat in tijden van grote crisis mensen radicaliseren. "We hebben eerder gezien dat er rondom protesten tegen de komst van vluchtelingen in 2015 en 2016 ook dit soort groepen op internet ontstonden. Daar ontstonden dan allerlei verschillende dynamieken, waaronder ook mensen die bereid waren om heftig geweld te gebruiken", vertelt Wagenaar.

'Potentieel gewelddadige eenlingen'

Rechts-extremisme is in Nederland nog altijd bezig met een opmars, concludeerde de AIVD in hun jaarverslag over 2020. Rechts-extremistische ideeën worden steeds vaker als respectabel gepresenteerd, en aanhangers treden er steeds meer mee naar buiten. Ook krijgen die ideeën steeds vaker voet aan de grond bij protesten, en dan met name bij protesten tegen het corona beleid, aldus de AIVD.

Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ziet deze ontwikkeling, en ziet dat bij de groep coronademonstranten 'potentieel gewelddadige eenlingen' zijn.

Belgische militair nog steeds spoorloos

Van Ranst zit al een tijd in een safe house van de politie, nadat hij werd bedreigd door de Belgische militair Jürgen Conings. Conings is gewapend en nog steeds niet gevonden. Toch ziet Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting zo'n situatie als met de Belgische militair niet snel in Nederland gebeuren. "In de afgelopen jaren is er in een aantal situaties sprake geweest van personen, met heel verschillende achtergronden, die van plan waren om politiek gemotiveerd geweld te gebruiken. Maar in Nederland zijn die eigenlijk altijd in een redelijk vroeg stadium opgepakt, door het werk van de AIVD."

Hij verbaast zich dan ook over de situatie rondom Jürgen Conings. "Wat me verbaast als je naar de situatie kijkt is dat een militair, gebruikmakend van wapens die hij vanuit het leger te pakken kon krijgen, een dreiging lijkt te vormen voor mensen die zich bezighouden met de bestrijding van het coronavirus. Terwijl bekend was dat die man een rechts-extremist is."