Vier grote ziekenhuizen gaan onderzoek of meer prikken van het coronavaccin ons beter beschermen tegen nieuwe varianten. "Je wil die nieuwe varianten eigenlijk voor zijn", zegt Hugo van der Kuy, een van de onderzoekers en hoofd Apotheek bij Erasmus MC.

Vanaf morgen kunnen mensen bellen die graag het Janssen-vaccin willen en hun afspraak willen omboeken. Daar heb je maar één prik van nodig. "Strikt genomen weten we nog niet of een tweede prik van Janssen ook meer bescherming biedt. Maar er zijn wel wat signalen dat het zo kan zijn," zegt Van der Kuy.

Het effect van de tweede prik

Wie dacht dat je er met één prik van Janssen of twee prikken van AstraZeneca, Pfizer of Moderna bent, komt misschien dus wel bedrogen uit. "Wat je ziet bij Pfizer en AstraZeneca bij de nieuwe deltavariant die wereldwijd opkomt, is dat ze na één prik veel minder bescherming bieden dan bij de coronavarianten die we hiervoor zagen. Een tweede prik maakt daar een aanzienlijk verschil."

Of dat voor Janssen ook zou gelden, is nog niet bekend. "Dat komt omdat de deltavariant vooral in Engeland is, en daar niet veel met Janssen wordt geprikt." Over drie weken bestaat de helft van de besmettingen in Nederland uit de deltavariant, voorspelt het RIVM. Deze variant is veel besmettelijker dan de alphavariant.

Mensen met Janssen mogelijk in najaar nog een keer

En omdat bij Pfizer en AstraZeneca die tweede prik zoveel uitmaakt voor bescherming bij de deltavariant, gaan UMCG Groningen, Erasmus MC, Leidsch UMC en Amsterdam UMC onderzoeken of een tweede prik van Janssen ook beter zou beschermen tegen de variant.

Het onderzoek wordt gehouden onder eigen medewerkers die één prik van Janssen hebben gehad. "Een deel krijgt dan geen tweede prik, een deel krijgt een tweede prik van het Janssen-vaccin en een ander deel krijgt een tweede prik van Pfizer of Moderna. Ik sluit niet uit dat we iedereen met Janssen aan het eind van het jaar in het najaar nog een keer met bijvoorbeeld Pfizer gaan prikken", zegt Van der Kuy. Maar mensen met Janssen hoeven zich nu geen zorgen te maken, benadrukt de onderzoeker: "Die mensen zijn echt meer dan voldoende beschermd. Het is een goede effectieve bescherming. Het is echt een goed vaccin."

Prik nummer drie

Maar met al die nieuwe varianten die we kennen of die nog gaan komen, kan de onderzoekswereld maar beter voorbereid zijn, zegt Van der Kuy. "Het zou kunnen dat twee vaccins van verschillende makers een bredere bescherming bieden, omdat nieuwe varianten beter bestand zijn tegen twee prikken van dezelfde maker. Dus als er dan leveringsproblemen zijn bijvoorbeeld, willen wij weten of je kan uitwijken naar een ander vaccin."

En als er dan een tweede prik bij komt, zijn we dan helemaal klaar? Ook dat is nog onzeker. "Van alle vaccins weten we nog niet hoe lang ze zullen beschermen. Wie weet moeten mensen die bijvoorbeeld Pfizer kregen over een of twee jaar zelfs voor een derde dosis langs komen. Maar dat zal dus niet op de korte termijn nodig zijn.