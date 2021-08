Het ministerie van Volksgezondheid kocht 38 miljoen coronasneltests in, maar daarvan is zo'n 80 procent nog niet gebruikt. De houdbaarheidsdatum nadert. "Geef ze aan landen met meer besmettingen", zegt ic-hoofd Armand Girbes.

Het ministerie besteedde zo'n 354 miljoen euro aan de 38 miljoen sneltests. Maar sinds dit najaar zijn er slechts 6 miljoen gebruikt, schrijft Trouw. De rest ligt klaar in het pakhuis of komt nog aan in ons land. Het is nog maar de vraag of deze testen voor de houdbaarheidsdatum worden gebruikt.

Andere besmetting

Volgens hoofd van de ic voor volwassenen bij het Amsterdam UMC Armand Girbes is er te weinig nagedacht over wat er nu moet gebeuren met het overschot. "Geef ze weg. Ik hoop dat we ze ook nooit meer nodig hebben", zegt hij. "Voor ons is oplossing vaccineren. Dat is het beste. Wij hebben goede testen nodig omdat de prevalentie van corona omlaag zal gaan. Dus je hebt testen nodig met een hele hoge sensitiviteit nodig en dat zijn deze testen niet."

Het ministerie heeft ondertussen laten weten dat de testen voorlopig nog niet worden uitgedeeld voor andere doeleinden. Het is volgens het ministerie onzeker of de testen nog nodig zullen zijn.

'Structureel probleem'

Girbes vond het al langer geen goed idee om massaal te testen. "Die testen zijn niet perfect. Als de test positief is, is het niet 100 procent zeker dat je corona hebt. Andersom is dat ook zo, als je een negatieve testuitslag krijgt."

"Als je dus massaal gaat testen in een bevolking die geen klachten heeft, ga je fout negatieve en foute positieve mensen vinden. Zonder symptomen is het slecht om op grote schaal te gaan testen. En dat is dus ook wel gebleken, want een sneltest is gewoon minder betrouwbaar. Zo lopen mensen gewoon door die de ziekte wél hebben. Dat gaat dus niet werken en daarnaast geeft het schijnveiligheid."

'Kan gebeuren'

Hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU Marcel Canoy vindt niet dat het ministerie iets aan te rekenen valt rondom de inkoop van de testen. "Het is achteraf altijd makkelijk te zeggen dat het anders had gemoeten, maar in het najaar moest een inschatting worden gemaakt. Dat het nu te veel blijkt, kan gebeuren."

"Het kan dat ze in de inkoopfase met meer testen rekening hadden gehouden dan uiteindelijk nodig bleken. We hebben ook te snel versoepeld, dat is een inschattingsfout van het kabinet geweest. Het is daarom anders gelopen en wat dat betreft wil je altijd liever te veel dan te weinig inkopen."

Testen voor reizigers

De tweede inschattingsfout is volgens Canoy dat het kabinet heeft getreuzeld met testen voor reizigers. "Het was veel logischer als daar sneller een besluit over was genomen. Dat mensen bij terugkomst een test moesten doen, is lang afgehouden. En later zei het kabinet: doe het toch maar wel. En dan krijg je dus twee aankopen die paralel lopen."

"De timing was dus heel ongelukkig", zegt Canoy. "Het minister van VWS ging er nog vanuit dat we massaal gingen testsen voor evenementen, toen de testen voor reizigers besteld moesten worden." Canoy is het er niet mee eens dat massaal testen niet nuttig is. "Het is in het ene geval handiger dan in het andere, maar niet alleen maar onnodig."