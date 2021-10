Het is onbegrijpelijk dat cliniclowns meer verdienen dan verpleegkundigen, zegt ic-hoofd Armand Girbes van het Amsterdam UMC. Het klinkt misschien vreemd, maar uit onze factcheck blijkt dat een rode neus een stuk lucratiever is dan een witte jas.

Zo verdient een beginnende verpleegkundige volgens vakbond NU'91 op dit moment 1790 euro per maand. Dat kan na 12 jaar oplopen tot maximaal 3000 euro. ic-verpleegkundigen zitten in een hogere schaal: "Het startsalaris daar is 2800 euro en dat kan na jaren opleidingen en trainingen volgen stijgen tot maximaal 4200 euro," vertelt voorzitter Stella Salden.

Theater cao

Maar hoeveel verdient dan een beginnende cliniclown? "Die start op ongeveer 3200 euro en je kan doorgroeien tot achterin de 4000," antwoordt Coen Abbenhuis, directeur van de cliniclowns.

Veel mensen denken volgens hem dat de clowns vrijwilligers zijn. "Maar dat is een groot misverstand. Toen de cliniclowns 28 jaar geleden begonnen is gekeken naar hoe hoog de salarissen in de theaterwereld zijn. En daar is onze cao toen op gebaseerd."

Opleiding

Volgens Abbenhuis zijn de clowns goed opgeleide professionals. "Wij werken dagelijks in de zorg zodat kwetsbare mensen afgeleid raken en minder stress ervaren. Dat vraagt om echte kwaliteit."

"De intensiteit van het werk vergt een gedegen theateropleiding", zegt Abbenhuis. "De clowns worden drie à vier dagen per week ingezet. Dus dat kan je niet met vrijwilligers doen."

'Twee beroepen niet met elkaar te vergelijken'

Toch vindt Girbes van de ic het niet te begrijpen dat ic-verpleegkundigen honderden euro's minder verdienen dan cliniclowns. Dat zegt hij in het Radio 1 programma Een op Een. "Ik vind het zelf betrekkelijk raar dat een verpleegkundige minder betaald krijgt dan een cliniclown of een financieel controleur. Die komen gelijk in hogere schalen terecht dan een ic-verpleegkundige, terwijl die het werk doen waarom het gaat. Dat is heel lastig uit te leggen. Er moet echt wat aan dat loonhuis gebeuren."

Ook Abbenhuis sluit zich daarbij aan: "Ik snap dat mensen niet begrijpen dat cliniclowns meer verdienen. Wij werken iedere dag met verpleegkundigen en zien wat voor belangrijk werk ze doen. Het zijn twee beroepen die niet goed te vergelijken zijn, maar wij vinden zeker dat verpleegkundigen verdienen om goed betaald te worden."