Een logische stap lijkt het niet. Toch neemt Caroline Versluis hem in 2022: ze verlaat het onderwijs om haar eigen horecazaak te openen. "Als je iets echt wil en het maakt je gelukkig, dan moet je het gewoon doen."

11,5 jaar lang was Caroline docent Nederlands op een mbo-school, maar door de verschillende lockdowns kreeg ze tijd om na te denken. Zo kwam ze tot de conclusie dat ze nu echt haar hart moest volgen. "En mijn hart ligt echt wel in de gastvrijheidssector. Het is nu of nooit, dacht ik."

Het onderwijs verlaten

Daarom werkt ze nu hard aan de opbouw van haar eigen zaak: een restaurant waar ze American pancakes gaat verkopen. In oktober kreeg ze de sleutel, in maart hoopt ze open te gaan. "Ik heb deze droom al jaren. Ik heb ooit een horecaopleiding gedaan, maar heb me laten omscholen voor het onderwijs. Op een gegeven moment wordt het lastig om die andere keuze te maken. Maar de droom bleef."

Toch was het onderwijs achterlaten niet makkelijk: ook in die beroepsgroep zijn de mensen heel hard nodig. "Dat was wel het grootste dilemma", vertelt Caroline. "Ik verlaat het onderwijs ook niet vanuit frustratie, maar ik ga iets doen waar mijn hart ligt. We zijn heel hard nodig in het onderwijs en het is ook een mooi beroep. Dat is wel het moeilijkste geweest."

Lockdown een tegenvaller

Heeft ze het gevoel dat ze tegen de stroom in gaat, door juist nú de horeca in te gaan? "Het wordt heel spannend. Maar ik hakte de knoop door in de zomer, toen de situatie echt wel anders was. Ik dacht: we prikken ons uit de crisis en dan komt het wel goed."

Helaas ging ons land weer in lockdown: een tegenvaller in Carolines toekomstplannen. "Toch denk ik dat we hier uit gaan komen en we weer kunnen doen wat we het liefste doen. Voor mij is dat deze zaak starten."

Bron: EenVandaag Caroline voor de deur van haar nieuwe zaak

Niet bij de bank

Maar een nieuwe zaak begin je in deze tijd niet zomaar. "Ik schreef een bedrijfsplan maar kreeg het advies om het niet bij de bank te proberen. Ik ben mijn verhaal gaan vertellen en heb iemand gevonden die mijn droom waar wilde maken. Dat heeft geholpen zodat ik dit nu kan doen."

Door de nieuwe lockdown heeft ze al wel maatregelen genomen om de komende tijd goed door te komen. "Aan het begin wilde ik me helemaal niet zo toeleggen op to go, en dat heb ik nu wel gedaan. We moeten daar echt op in gaan zetten, want wie weet waar we mee te maken gaan krijgen." Maar om het echt te gaan redden, moet de zaak toch vooral vol zitten. "Het grootste probleem kan worden dat we weer van lockdown naar lockdown gaan. Als starter kan je dat niet heel lang volhouden. To go is niet toereikend om van te leven."

Hoopvol

Bij de pakken neerzitten gaat ze zeker niet. Met hulp van familie en vrienden wordt helemaal gekoerst op een opening in maart. Een andere keuze had ze dan ook niet willen maken. "Als je iets graag wil, is er altijd een reden te bedenken waarom je het niet zou doen. Maar als je het echt wil en het maakt je gelukkig, dan moet je het gewoon doen."

Hoe hoopt ze eind 2022 terug te gaan kijken op het jaar? "Dan heb ik denk ik een heel druk jaar gehad, hopelijk succesvol en dat de zaak heel goed draait. Dan kan ik erop terugkijken dat ik in ieder geval de stap heb genomen die ik graag wilde zetten."