Het gevoel kennen we inmiddels allemaal: je had je verheugd op dat leuke concert, uiteten in je favoriete restaurant of een skivakantie en dan kan het wéér niet doorgaan. "Toch is het goed om plannen te blijven maken", zegt psycholoog Thijs Launspach.

"Ik kan me goed voorstellen dat het voor moedeloosheid zorgt als alles om je heen steeds maar weer verandert", zegt Launspach. Maar ondanks dat moeten we volgens hem 'optimisme onder voorbehoud' houden.

Flexibiliteit inbouwen

Maar hoe doe je dat als alles steeds weer geannuleerd wordt? Volgens de psycholoog kunnen we het onszelf makkelijker maken door flexibiliteit in te bouwen: "We zijn overgeleverd aan een situatie waarin dingen op slot gaan. Dit gebeurt buiten de eigen invloedssfeer en daarom is het belangrijk dat je iets plant waar je wél invloed op hebt."

Het zijn de kleine dingen die je juist moet blijven organiseren voor jezelf. "Doe een digitale cursus fotografie of bouw die website die je altijd al hebt willen maken. Pak iets op waar je zelf controle over hebt en waar je progressie in kan maken", adviseert Launspach.

Terugblikken

In plaats van naar de toekomst kijken, is het ook goed om juist naar het verleden te kijken, zegt hij: "Zoek foto's van die ene heerlijke vakantie of van het festivalseizoen dat nog wel doorging en haal herinneringen op met familie en vrienden."

Je zou kunnen denken dat dat juist somberheid opwekt omdat je beseft dat die leuke dingen nu niet kunnen, maar dit werkt anders. "Terugdenken aan een moment waarin je het ontzettend naar je zin had, is een goede manier om je gemoedstoestand in het nu positief te beïnvloeden", legt Launspach uit.

Verwend

Volgens hem is het niet gek dat we het plannen maken met kans op annulering zo moeilijk vinden: "Ik denk dat we in de tijden hiervoor ook wel doorgeschoten zijn in het idee dat we het maar hoeven te willen en dat het dan gebeurt. Die gedachte wordt nu wel een beetje getemperd."

Gelukkig hebben de meeste mensen wel de capaciteit om zich aan te passen aan de situatie, benadrukt hij. De zorgen liggen wat hem betreft vooral bij kwetsbare mensen: "Ik denk dat het overgrote deel van de mensen die deze periode vervelend, uitdagend en moedeloos vinden, maar niet kwetsbaar zijn, dit goed kunnen hebben."

Bron: Bente Maria Hilkens

Teleurstelling voorkomen

Je zou ook helemaal niks kunnen plannen zodat je niet teleurgesteld kan raken. Dat raadt Launspach af omdat het volgens hem geen goede manier van leven is en mensen juist somber kan maken. "Je kunt voorzichtig uitkijken naar de dingen die je hebt gepland, als je er maar rekening mee houdt dat er een kans is dat het toch weer anders wordt."

"Teleurstelling is niet iets waar we 'goed' mee om kunnen gaan. Dat het pijn doet hoort er ook bij." Toch is er wel iets wat je kunt doen om het jezelf makkelijker te maken: je verwachtingen temperen. "Dat heeft alles te maken met het feit dat teleurstellingen iets zeggen over je verwachtingen."

Nuttig

Deze tijd krijgt ook nog een positieve stempel als het gaat om teleurstellingen door plannen die wéér niet door konden gaan: "Ik denk dat iedereen na deze coronacrisis wel een 'lesje omgaan met teleurstellingen' heeft gehad. Dus dit kan best nuttig zijn", denkt Launspach.

"Door al die teleurstellingen ga je uiteindelijk sterker in je schoenen staan, omdat je het vaker hebt meegemaakt."