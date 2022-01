Ken je dat, ineens denk je: ik ga het helemaal anders doen. Om vervolgens niks te veranderen. Bij Esther, Lisette en Bert kwam die gedachte ook op en zij maakten wél werk van hun voornemens.

Verhuizen naar een ander land om daar je droomcarrière waar te maken, ontslag nemen bij je goedbetaalde baan om op wereldreis te gaan of te switchen naar heel ander werk met meer onzekerheden; het is niet niks, maar Esther, Lisette en Bert deden het.

Heimwee naar Nederland

De 27-jarige Esther Abels had altijd al een droom: doorbreken als zangeres, het liefst in Engeland. Dus ongeveer een jaar geleden verhuisde ze naar Manchester om daar aan haar droom te werken.

Maar toen ze daar eenmaal woonde voelde Esther zich erg ongelukkig. "Ik moest de hele dag huilen." Heimwee en coronamaatregelen maakten het moeilijk om vrienden te maken, werk te vinden en een thuisgevoel te creëren. "Mijn droom realiseren was van heel korte duur, want op 18 januari 2021 ging ik weer terug naar Nederland."

Studie journalistiek

Dan maar in Nederland een muzikale carrière opstarten, zou je zeggen. Maar Esther besloot voor iets heel anders te gaan doen. "Ik ben gaan werken bij de klantenservice en heb besloten om weer een studie te volgen", zegt ze trots. "Nu doe ik al een halfjaar de studie journalistiek en ik ben enorm gelukkig."

Esther heeft wel het gevoel dat ze jaren heeft 'verspild' aan haar muzikale droom, maar het positieve gevoel overheerst. "Het heeft me gebracht waar ik nu ben en ik wil dolgraag de journalistiek in." Toch betekent dat niet dat ze nooit meer gaat zingen: "Zingen doe ik heel graag, maar dat is nu een hobby geworden."

Stand-up comedian

Ook Bert Keurentjes (40) koos voor een carrièreswitch. In november 2019 ontstonden daar de eerste begintekenen van. "Ik stond toen voor het eerst op het podium tijdens de Comedy Talent Award, de grootste comedywedstrijd van de Benelux", vertelt hij trots.

Daar kwam hij tot de kwartfinales en na die show bleef Bert niet stilzitten en deed hij zoveel mogelijk optredens als comedian. "Dit jaar is toch het besef gekomen dat ik hier mijn werk van wil maken", concludeert hij.

Ambities liggen ergens anders

Bert heeft daarmee zijn zinnen gezet op een hele andere tak van sport dan hij jarenlang heeft gedaan.

"Dit geeft meer voldoening dan het werk dat ik nu al 12 jaar doe als vertaler op de Radboud Universiteit. Het is wel duidelijk dat mijn persoonlijke en professionele ambities in de comedy liggen."

Bron: Mikel Neij Bert Keurentjes op het podium

Spannende switch

"Wat gewoon heel gaaf is is dat je iets zelf hebt verzonnen waarvan je denkt dat het grappig is en dan de bevestiging te krijgen als je op het podium staat, dat vind ik echt fantastisch", zegt hij. "De switch van loondienst naar zzp'er is wel erg spannend", vindt Bert, vanwege alle onzekerheden die erbij komen kijken. "Gelukkig krijg ik alle support van mijn vrouw en vindt iedereen het leuk dat ik dit wil doen."

Zijn ultieme droom is om uitsluitend van optredens te leven. "Ik zou het gaaf vinden, zoals velen, om gevraagd te worden voor Dit was het nieuws en Wie is de mol." Voor Bert is te hopen dat de coronamaatregelen gauw minder streng worden, zodat hij zijn gedroomde carrière kan waarmaken.

Ontslag

Lisette Golstein (27) werkt op dit moment nog als leefstijlbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg, maar niet voor lang meer. Ze neemt ontslag en gaat op wereldreis, samen met haar man Robert-Jan.

"Het idee ontstond in Mexico een paar jaar geleden. We wilden altijd al langer op reis maar dat werd vaak 'maar' 3 of 4 maanden. Toen we in Mexico waren, kwam het besluit en zijn we heel hard gaan sparen."

Op wereldreis

Afgelopen september ging ze met haar man voor 3 maanden naar Zuid-Afrika. "We moesten door corona beiden vanuit huis werken, dus waarom niet vanuit een ander land?"

Een week geleden kwamen ze terug en eind januari vertrekken Lisette en Robert-Jan (28) dan echt om een wereldreis te gaan maken. Door de coronacrisis duurde het vertrek langer dan gewild, maar nu is het eindelijk zover. "We dachten, als werken in Zuid-Afrika kan, dan kunnen we ook op wereldreis."

Bron: eigen foto Lisette en Robert-Jan op Schiphol

Alleen een vliegticket geboekt

Maar, in tegenstelling tot in Zuid-Afrika, gaan de twee in principe niet meer werken. Om toch wat inkomsten te hebben, verdienen ze geld met hun reisblog. Daarnaast willen ze een social media marketingbedrijf opzetten. "We zorgen dat we alle content al maken in Nederland, zodat we er op reis de laatste hand aan kunnen leggen", vertelt Lisette.

Niets houdt de reisfanaten nog tegen om te gaan, zelfs corona niet. "We gaan eind januari beginnen in Mexico, waar het idee ook ontstond, en vanuit daar reizen we helemaal door naar beneden." En als je denkt dat stoppen met werken en op reis gaan al een risico is: "We hebben alleen nog maar een vliegticket geboekt en de rest zien we wel. Als je ergens eenmaal bent, komt het altijd wel goed."