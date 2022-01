Het nieuwe jaar inluiden met goede voornemens? 65 procent doet er niet aan. Veel mensen vinden het verbeteren van jezelf niet van een datum afhankelijk. Als je iets wilt veranderen aan je leven, moet je vooral niet wachten tot 1 januari, zeggen ze.

Ook stellen sommige mensen dat goede voornemens er vooral zijn om snel weer verbroken te worden. Anderen vinden voornemens überhaupt flauwekul. Zo blijkt uit onderzoek onder 30.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel.

Niet wachten, wel volhouden

"Het maken is niet zo moeilijk, maar het volhouden wel. Het vergt een zelfdiscipline die ik niet heb", geeft een deelnemer toe.

Iemand anders schrijft: "Als je een voornemen hebt, moet je daar meteen mee beginnen. Wachten tot nieuwjaar om iets te veranderen aan je leven is symbolische onzin."

Beter voor jezelf zorgen

Toch hebben drie op de tien (30 procent) deelnemers wel goede voornemens voor 2022. Het gaat vooral om de welbekende intenties als gezonder leven, meer sporten en bewegen en letten op wat je eet en drinkt.

Ook zijn er deelnemers die zich voornemen om meer tijd met vrienden en familie door te brengen, vaker wat voor hun medemens te doen, iets nieuws te gaan leren of het juist wat rustiger aan te doen.

Corona en voornemens

Voor anderen hebben hun goede voornemens vooral te maken met de tijd van het coronavirus en maatregelen waarin we leven. Iemand schrijft: "Ik wil proberen positief te blijven denken en bewust genieten van wat wel mogelijk is."

Al staat daar tegenover dat de coronacrisis voor sommige mensen juist de reden is dat ze zich bij de groep voegen die geen voornemens heeft. "Het nieuwe jaar is vooral koffiedik kijken. Door de pandemie blijft het nog wel even onzeker, dus echt plannen maken heeft voor mijn gevoel geen zin", aldus een deelnemer.