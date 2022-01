Ondanks torenhoge besmettingscijfers gaat het slot van de strenge Nederlandse lockdown. Cafébaas Frank vist echter achter het net: "Keer op keer hebben we laten zien dat het veilig kan, en toch moeten we dicht blijven. Ik begrijp het niet meer."

"Ik ben absoluut geen wappie", benadrukt Frank Roolaart. "Ik volg de coronacijfers en probeer me zo goed mogelijk te informeren. En ik begrijp echt wel dat we het coronavirus op allerlei manieren moeten bestrijden."

'100 kilometer verderop was het feest'

In februari 2021 nam Frank zijn café in de Rotterdamse Witte de Withstraat over. Na een prijzige verbouwing hoopte hij in de zomer open te kunnen gaan: "Want dan zouden zoveel mensen gevaccineerd zijn dat de samenleving weer veilig open zou mogen. Nou, je ziet waar we nu staan. Het heeft helaas toch allemaal iets anders uitgepakt."

De knop ging bij hem om toen hij kortgeleden in Antwerpen moest zijn: "Ik keek vol verbazing naar wat er daar gebeurde. Het verschil met Nederland was té groot. In Antwerpen was het gewoon feest. Dat is 100 kilometer verderop, in een vergelijkbaar land, met vergelijkbare besmettingscijfers en bevolkingssamenstelling. Hoe kan dat?"

Ontgoocheling

Des de groter was zijn ontgoocheling toen bij de afgelopen persconferentie duidelijk werd dat de horeca en de culturele sector nóg langer moeten wachten voordat ze weer open kunnen.

"Ik ben hier zo boos over. Wat moeten we nog meer doen om te laten zien dat we mee willen denken en veilig open kunnen?"

'Overal hokken mensen thuis bij elkaar'

De horeca-man besloot om zijn café in de Witte de Withstraat vandaag een paar uur te openen voor publiek. "Het gaat me niet om de omzet, maar om het signaal."

"Overal hokken mensen nu op elkaar, ze houden feestjes thuis en dergelijke, terwijl het bij ons veel veiliger kan. Dat valt toch niet meer te verklaren?"

'Ik wil geen ruzie'

In een aantal steden werd het openen van horecagelegenheden vandaag gedoogd. In Rotterdam was dat niet zo. Nog voordat het cafe om 12 uur openging, kwam de politie al langs om verhaal te halen. "Ik had bij de gemeente gemeld dat we voor een paar uur gasten willen ontvangen."

Het overleg met de politie ging rustig en zakelijk, vertelt hij. "Ze vroegen mij om rond 14.15 uur de deuren weer te sluiten. En dat heb ik netjes gedaan. Ik wilde een statement maken en geen ruzie zoeken."

Geen Waku Waku

Frank wil ook absoluut niet vergeleken worden met Waku Waku, het Utrechtse restaurant dat eind september vorig jaar in opspraak raakte doordat het geen QR-codes wilde controleren. "Wij doen er juist alles aan om zo veilig mogelijk te werk te gaan, dus we vragen mensen om mondkapjes te dragen als ze rondlopen, om afstand te houden en geldige QR-codes te tonen bij binnenkomst."

"Dat beschermt onze gasten, maar ook mijn personeel." Franks hoop en die van veel collega's is nu dat eind van de maand ook voor de horeca en de culturele sector versoepelingen komen.