De teller in de crowdfundactie voor café Waku Waku staat op ruim 225.000 euro. De zaak werd gesloten door de gemeente omdat er niet werd gecontroleerd op de coronapas. Sinds de sluiting wordt er gedemonstreerd, maar dat kost zijn buren weer omzet.

Het is al dagen rumoerig bij het café op het Vredenburg. De zaak weigerde te controleren, waarop de gemeente de sloten liet vervangen. De eigenaar wist toch binnen te komen en verkocht toen toch drankjes om af te halen. Voor de zaak staan demonstranten die de eigenaren een hart onder de riem willen steken.

Demonstranten wilden naar binnen

De demonstranten die gisteren voor de deur van Waku Waku stonden, wilden op een gegeven moment een hapje eten of een kop koffie drinken en kwamen uit bij de tequilabar Lucy Lou Taco's en Tequila, die twee deuren verder zit.

"Maar ik vroeg wel om de QR-code natuurlijk. Maar die hadden de demonstranten natuurlijk niet en dus moesten we ze de deur weigeren", zegt eigenaar Bastiaan Phaff.

'400 man voor de deur'

Ineens stonden er 400 mensen op de busbaan voor Phaffs zaak. "Daar schrok ik wel even af, want dat zijn we niet gewend. Hij heeft er nog over nagedacht om gesloten te blijven, omdat hij geen zin had in ruzie. Uiteindelijk ging hij toch open.

"De deur zat op slot bij Waku Waku en die mensen moesten ergens naartoe, maar dat werd een hele lastige discussie. Ze vroegen waarom wij niet meedoen met de buren door deze mensen te weigeren."

Bastiaan Phaff van Lucy Lou Taco's en Tequila over de demonstranten aan zijn deur gisteren

Omzetverlies voor de buren

Zelf heeft Phaff gisteren omzetverlies geleden, want er waren heel veel mensen op de been. "Ze stonden op het looppad, de fietsbaan, de busbaan, overal rond omheen, dus het winkelend publiek durfde niet bij ons te komen. De demonstranten zaten ook op ons terras."

Waku Waku is een crowdfund-actie gestart en heeft inmiddels 225.000 euro opgehaald. Phaff denkt dat hij gisteren zo'n 1000 euro is misgelopen. Of Phaff een heel klein deel van die 225.000 euro krijgt? "Ik ga zo met ze in gesprek, wellicht breng ik het wel even op", lacht hij.

Bron: ANP Demonstranten gistermiddag

'Waar zijn we in terechtgekomen?'

Naast de tequilabar zit kiprestaurant Kloek. Eigenaren van beide zaken zijn eigenlijk wel klaar met het gedoe. Eigenaar Lazlo Massop van Kloek vraagt zich net als Phaff af waar ze ineens in terecht zijn gekomen. Zelf bleef Massop dicht vanwege het gedoe. Hij denkt zo'n 2 tot 3.000 euro te zijn misgelopen.

Waku Waku heeft Kloek laten weten dat de demonstranten ook wel geld aan deze zaak zouden willen geven, maar dat wil Massop niet. Hij wil gewoon omzet draaien op een normale manier. Phaff en Massop vinden dat de gemeente iets moet doen. "Wij houden ons aan de regels, maar zitten ermee."