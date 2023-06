Het aantal particuliere scholen is de afgelopen 5 jaar verdubbeld. De reden dat ouders hun kind naar zo’n school sturen is vaak onvrede over het reguliere onderwijs. "Alles op hetzelfde tempo doen breekt kinderen op."

Sinds corona is het een trend, ouders die hun heil zoeken buiten het reguliere onderwijs. Kleine particuliere 'minischolen' schieten de als paddestoelen uit de grond. Waren er in 2018 nog 58 van zulke basisscholen, staat de teller inmiddels op 101. Dat blijkt uit cijfers van de onderwijsinspectie.

Natuurschool

Een voorbeeld van zo'n kleinschalige basisschool is de Natuurschuur in Wieringerwaard. Eigenlijk is het een uit de kluiten gewassen blokhut in de achtertuin van Mariëlle Poland, waar 24 kinderen tussen de 3 en 12 jaar les krijgen.

Marieke, zelf moeder van 4 kinderen, besloot tot het oprichten van deze school toen ze zag hoe haar derde kind aan het worstelen was in het reguliere onderwijs. "In het huidige onderwijs systeem blijft men hangen in het feit dat alles allemaal op hetzelfde tempo moet. En op de dezelfde manier. Dat breekt sommige kinderen op."

Hoogsensitief

Vooral kinderen die hoogsensitief zijn vallen volgens haar vaak buiten de boot binnen de bestaande onderwijsstructuren. "We weten dat 25 procent van de kinderen zaken veel complexer en intenser waarneemt. Hoogtrillend noemen we dat ook wel. Als ik het simpel moet uitleggen aan leerlingen dan zeg ik altijd dat je het moet zien dat een kind 32 frikandellen per minuut moet verwerken, terwijl de andere er maar eentje hoeft te verwerken. "

Om die reden hebben ze er bij deze school voor gekozen om veel ruimte in te bouwen voor rust, natuur en ruimte. En vooral ieder kind in zijn eigen tempo onderwijs te laten volgen. "Kinderen spelen veel buiten hier, zo'n 4-5 keer per dag. We maken groepswandelingen, er een kas en een moestuin. En doordat kinderen hier op hun eigen niveau werken houd je tijd over om anderen activiteiten er naast te doen."

'Hartstikke duur'

De school ontvangt geen subsidie en daarom moeten de ouders zelf alles betalen. "Ja, ouders draaien hier op voor het lesgeld. Dat komt omdat we klein willen blijven, anders kunnen we geen onderwijs geven waar wij in geloven. Als je subsidie van de overheid wilt ontvangen, dan moet je binnen 5 jaar naar 200 leerlingen groeien. Toen zeiden we meteen, dat gaan we niet doen."

Dit is precies waar volgens Jan van Tartwijk, hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht, de schoen wringt. De opmars van particuliere scholen leidt tot een tweedeling in de maatschappij, zegt hij. "Deze vorm van onderwijs is gewoon hartstikke duur. Dat betekent dat voor een heleboel kinderen, die misschien ook wel zo'n kans zouden willen hebben, dit om om financiële redenen niet is weggelegd."

'Voor iedereen haalbaar moeten zijn'

Van Tartwijk ziet dit al in het buitenland gebeuren. "Er zijn landen zoals de VS en Engeland waar dit al veel meer een trend is. Daar zie je dat particulier onderwijs echt een aparte sector is naast het reguliere onderwijs. Daar moeten we volgens mij echt van weg proberen te blijven in Nederland."

Marielle vindt het "heel jammer" dat dit type onderwijs niet alle kinderen beschikbaar is die dat nodig hebben. "Dit zou in principe voor iedereen haalbaar moeten zijn. Want we zien kinderen hier echt opbloeien. En we voldoen ook aan alle kerndoelen. Kinderen doen hier ook genoeg aan rekenen en taal. Je leert ook veel door buiten te zijn en activiteiten te ondernemen. Wij stimuleren leerlingen ook om te leren en dat er ook bepaalde dingen zijn die nou eenmaal moeten gebeuren. Dat vinden wij heel belangrijk."